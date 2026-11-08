Phấn đấu hoàn thành GPMB dự án đường 70 trong tháng 12/2026

​(CAO) Từng được vinh danh trong top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á, Cửa Đại đã trải qua những năm tháng 'oằn mình' trước tình trạng xâm thực nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ bờ biển, nơi đây đang dần 'hồi sinh', từng bước tìm lại vẻ đẹp vốn có.