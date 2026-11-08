Phấn đấu hoàn thành GPMB dự án đường 70 trong tháng 12/2026
Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70, đoạn Hà Đông – Văn Điển – nút giao Tứ Hiệp. Theo đó, tổng mức đầu tư toàn dự án được điều chỉnh tăng từ gần 5.485 tỷ đồng lên gần 8.127 tỷ đồng. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến đang được các địa phương tập trung triển khai, nhằm bảo đảm tiến độ chung của toàn dự án. Ghi nhận của phóng viên tại xã Đại Thanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-dau-hoan-thanh-gpmb-du-an-duong-70-trong-thang-12-2026-246261108161733405.htm