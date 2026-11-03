Phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư các dự án giao thông trong Khu Kinh tế Vân Phong

Sáng 3-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông do Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đang triển khai 6 dự án xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong Khu Kinh tế Vân Phong, gồm: Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa (đi qua các xã, phường: Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.652B và ĐT.652D (xã Bắc Ninh Hòa, phường Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1, phường Đông Ninh Hòa); Tuyến đường T28 - giai đoạn 1 (phường Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (phường Đông Ninh Hòa); Đoạn tuyến đường đấu nối N1 (Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng) vào Quốc lộ 1 (xã Vạn Hưng).

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền phát biểu kết luận cuộc họp.

Kế hoạch vốn năm 2026 bố trí cho 6 dự án là 864 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, tổng số vốn đã giải ngân đạt hơn 616 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch. Chủ đầu tư đang nỗ lực giải ngân 247 tỷ đồng còn lại để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Việc triển khai thi công các dự án gặp một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành, một số dự án thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công…

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ các dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn trong năm 2026. Trong đó, cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm những vị trí còn vướng mắc để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 10-11. Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ phát sinh; kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án.

Về giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu, đồng chí Lê Huyền giao Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều phối nguồn đất đắp từ các dự án hiện hữu. Đối với nguồn đá xây dựng, UBND tỉnh sẽ họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ khó khăn; đồng thời rà soát toàn bộ công suất, chất lượng và phương án khai thác tại các mỏ đá trên địa bàn nhằm chủ động nguồn cung dài hạn.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định loại đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, tạo điều kiện để sớm triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chủ động phương án tổ chức thi công, huy động nhân lực, thiết bị và vật liệu, tránh dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, nhất là thời điểm thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.