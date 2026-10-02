Phấn đấu hoàn thành Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh vào cuối năm 2028

Ông Đặng Đức Cường, Chủ nhiệm dự án phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các bên tập trung đánh giá tiến độ triển khai Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh; rà soát quy mô, danh mục đầu tư và phương án tài chính nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phù hợp điều kiện thực tế của Nghệ An.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, trong đó, 3.000 tỷ đồng là vốn vay WB và vốn đối ứng của tỉnh là 1.502 tỷ đồng.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát các khoản chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Kết quả tính toán cho thấy một số khoản chi phí phát sinh, vượt so với mức đầu tư được phê duyệt, dẫn đến yêu cầu điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn để bảo đảm khả năng thực hiện dự án.

Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ, các bên thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng; vốn đối ứng của tỉnh là 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng.

Theo tính toán, phần vốn Ngân hàng Thế giới không tăng về giá trị khoản vay bằng USD do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt tăng, dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán, điều chỉnh hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PQ)

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói thầu, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng phục vụ 13 gói thầu trong năm 2026.

Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn các nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ; phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12/2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030.

Tại cuộc làm việc, các bên cũng trao đổi về đề xuất thực hiện Dự án Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 880 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 625 triệu USD và vốn đối ứng 243 triệu USD.