Phấn đấu hoàn thành các dự án điện quan trọng trước mùa nắng nóng 2027

Áp dụng cơ chế “luồng xanh 60%” cho dự án điện

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, giai đoạn 2027 - 2030 cung ứng điện sẽ gặp nhiều khó khăn, trong đó, ngay trong năm 2027 Bộ Công Thương dự báo, công suất hệ thống điện quốc gia thiếu hụt khoảng 4.256MW; sản lượng thiếu hụt khoảng 2,9 tỷ kWh. Đối với hệ thống điện miền Bắc, công suất thiếu hụt khoảng 5.680MW; sản lượng thiếu hụt khoảng 2,9 tỷ kWh.

Trong bối cảnh này, Tổng Công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang thực hiện và thúc đẩy nhiều dự án về truyền tải điện nhằm bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, đặc biệt tại các tỉnh có dự báo tăng trưởng điện lớn như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên…

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Thái Nguyên, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hạ tầng năng lượng. Hệ thống điện không chỉ phải đáp ứng đủ công suất mà còn cần bảo đảm vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp.

Mới đây, EVNNPC đã tổ chức khởi công hai dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Bình 9 và Yên Bình 10 (tỉnh Thái Nguyên) với tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo ông Phùng Kim Đại - Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực (EVNNPC), UBND tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng cơ chế “luồng xanh 60%” ngay từ giai đoạn nghiên cứu dự án, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cả hai dự án được cấp trong thời gian chưa đầy 24 giờ kể từ khi hoàn thiện hồ sơ, cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Phùng Kim Đại cũng khẳng định, Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực sẽ bám sát tiến độ từng hạng mục, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn điện và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được chủ động xử lý, không để ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành và đóng điện hai công trình trong tháng 1/2027.

Thúc tiến độ 4 dự án lưới điện quan trọng

EVNNPT cũng đã và đang đốc thúc nhiều dự án lưới điện quan trọng nhằm bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc, bao gồm Trạm biến áp (TBA) 500kV Hải Phòng và TBA 500kV Thái Bình, TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối, TBA 220kV Yên Dũng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), đường dây 500kV và 220kV thuộc Dự án TBA 500kV Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cơ bản đã hoàn thành móng, dựng cột và kéo dây tại các khoảng néo đủ điều kiện. Dự án TBA 500kV Hải Phòng (TP Hải Phòng) đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Nhiều hạng mục xây lắp đã hoàn thành như san nền trạm, móng máy biến áp 500kV, móng và lắp đặt cột cổng 500kV, 220kV, bể dầu sự cố, hệ thống thoát nước và tường ngăn cháy.

Dự án TBA 500kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối (TP Bắc Ninh) đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phần xây lắp trạm đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng như các nhà chức năng, cổng, tường rào, cột cổng thanh cái; phần đường dây đã đúc xong móng 8/8 vị trí.

Tuy nhiên, tiến độ 3 dự án trên vẫn bị ảnh hưởng bởi một số vướng mắc, chủ yếu liên quan đến các gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị; một số gói thầu chưa hoàn thành lựa chọn nhà thầu, trong khi một số hạng mục xây lắp còn chậm. Riêng Dự án TBA 220kV Yên Dũng (TP Bắc Ninh) đang được tập trung thi công và hiện không còn vướng mắc đáng kể.

Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi đánh giá, tiến độ 3 dự án TBA 500kV chưa đáp ứng được yêu cầu điều hành của Tổng Công ty, do đó, yêu cầu NPMB và nhà thầu tập trung cao độ cho tiến độ, khẩn trương xử lý các vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ 3 dự án. Trong đó, cần tập trung xử lý dứt điểm các tình huống trong đấu thầu, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu và cung cấp vật tư thiết bị; đồng thời đôn đốc nhà thầu xây lắp bổ sung nguồn lực, tổ chức thi công các hạng mục còn chậm.

Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT Hoàng Xuân Khôi nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh/thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh. Đây là những địa phương có mức tăng trưởng về điện năng rất lớn ở khu vực phía Bắc. Vì vậy, ông Khôi yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, từng gói thầu; chủ động nhận diện và xử lý ngay các nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ. Cùng với đó, lấy mốc đóng điện để lập tiến độ ngược nhằm điều hành dự án sát theo kế hoạch. Toàn công trường phấn đấu hoàn thành dự án trước mùa nắng nóng năm 2027 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và vận hành an toàn hệ thống điện.