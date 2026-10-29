Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2026

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị chủ trì phiên họp - Ảnh: N.L

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 12.981 tỉ đồng, tăng 956 tỉ đồng so với cuối năm 2025; tổng dư nợ đạt 12.952 tỉ đồng, tăng 7,8% so với đầu năm, với hơn 155.000 khách hàng còn dư nợ.

Doanh số cho vay trong 9 tháng đạt 2.744 tỉ đồng, với hơn 37.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho 13.221 lao động; hỗ trợ xây dựng 37.812 công trình nước sạch, nhà vệ sinh; sửa chữa, xây mới, mua mới 605 căn nhà; tạo điều kiện cho 468 học sinh, sinh viên vay vốn học tập và 104 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị báo cáo hoạt động 9 tháng năm 2026 - Ảnh: N.L

Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng tín dụng tiếp tục được chú trọng. Đến ngày 30/9, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 14,068 tỉ đồng, chiếm 0,11% tổng dư nợ; toàn tỉnh có 3.354/3.565 tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn, đạt 94%. Đáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ban đại diện HĐQT NHCSXH tại 78/78 xã, phường, đặc khu, góp phần tăng cường vai trò chỉ đạo, quản lý tín dụng chính sách từ cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH hiện mới chiếm khoảng 5% tổng nguồn vốn, trong khi nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và đáp ứng nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn. Việc bổ sung nguồn vốn địa phương, nâng cao chất lượng quản lý tín dụng và xử lý những khó khăn phát sinh tại cơ sở là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị phát biểu kết luận tại phiên họp - Ảnh: N.L

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tín dụng chính sách xã hội là công cụ quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng chính sách năm 2026.

Trong đó, Chủ tịch UBND cấp xã với vai trò Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp xã cần chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn, theo dõi chất lượng tín dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Sở Tài chính phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác theo khả năng cân đối, đồng thời xây dựng lộ trình bố trí vốn trong giai đoạn 2026-2030, từng bước nâng tỉ trọng nguồn vốn địa phương theo mục tiêu đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: N.L

Đối với NHCSXH-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, cần tập trung hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2026, rà soát và phân bổ vốn sát nhu cầu, bảo đảm giải ngân kịp thời, không để vốn tồn đọng; đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ quá hạn, nợ rủi ro và phối hợp xử lý các trường hợp khách hàng bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu triển khai phương án sắp xếp các điểm giao dịch xã từ 265 điểm xuống còn 180 điểm, bảo đảm hoạt động ổn định từ tháng 11/2026; hoàn thành kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn trước ngày 30/11. Quá trình sắp xếp phải bảo đảm tinh gọn nhưng thuận lợi, an toàn, không làm gián đoạn giao dịch, ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn của người dân.

MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giám sát việc sử dụng vốn, hướng dẫn người dân vay vốn đúng mục đích, hiệu quả, gắn tín dụng chính sách với giảm nghèo, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững.