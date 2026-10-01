Phấn đấu hoàn thành 788 căn nhà ở xã hội

Dự kiến cuối năm 2026, tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu 788 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch đề ra - Ảnh: N.L.M

Về tiến độ triển khai thi công, đến quý III/2026, tòa nhà T1 dự án NƠXH Bảo Ninh 2 đang hoàn thiện hạ tầng ngoài nhà, hoàn thiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh công nghiệp các căn hộ để bàn giao, đưa vào sử dụng, dự kiến bàn giao vào tháng 11/2026; dự án NƠXH Bảo Ninh 1 đã thi công hoàn thành phần thân, đang thi công hoàn thiện điện, nước, sơn tường, lát gạch nền, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2026; dự án NƠXH Lộc Ninh 1 đã thi công hoàn thành phần thân, đang thi công hoàn thiện tô trát, điện, nước, sơn tường, lát gạch nền, dự kiến hoàn thành tháng 12/2026; dự án NƠXH trung tâm TP. Đồng Hới (cũ) đang thi công đổ bê tông cột tầng 4 tòa nhà A, tầng 1 tòa nhà B. Theo tiến độ hiện nay, dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành chỉ tiêu 788 căn theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện mục tiêu Chính phủ giao hoàn thành 24.100 căn NƠXH giai đoạn 2025-2030, đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 13 dự án NƠXH với quy mô 6.524 căn hộ. Trong đó, đã hoàn thành 3 dự án với tổng số 574 căn hộ, gồm 142 căn hộ thuộc dự án Khu đô thị dịch vụ và thương mại Nam Đông Hà; 416 căn nhà ở cho công nhân Trung tâm Điện lực Quảng Trạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư; 16 căn hộ dành cho công nhân, cán bộ Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Quảng Bình.

Qua rà soát, nhu cầu NƠXH và nhà ở cho thuê trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, tập trung tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu vực phát triển du lịch. Nhu cầu chủ yếu đến từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.