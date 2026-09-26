Phấn đấu hết năm 2026, khối FDI ở Thanh Hóa có 10 tổ chức Đảng

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh và đại diện cấp ủy các địa phương đã trao đổi về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; phương thức phối hợp giữa công đoàn, cấp ủy và doanh nghiệp; vận động, phát huy vai trò của chủ doanh nghiệp trong xây dựng Đảng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI, toàn tỉnh hiện có 120 công đoàn cơ sở với khoảng 120.000 lao động, trong đó có 115.000 đoàn viên. Có 1.346 đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, song chỉ 55 người sinh hoạt tại chi bộ nơi làm việc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Công đoàn đã giới thiệu 643 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó 340 người được kết nạp; phối hợp tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 177 quần chúng ưu tú trong doanh nghiệp FDI.

Đáng chú ý, công đoàn đã phối hợp thành lập 5 chi bộ trong doanh nghiệp FDI, nâng tổng số tổ chức Đảng trong khối từ 1 lên 6 chi bộ. LĐLĐ tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 khối FDI có 10 tổ chức Đảng.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc

Một kinh nghiệm được chia sẻ là gắn công tác xây dựng Đảng với hoạt động công đoàn, đời sống công nhân. Trong đó, mô hình “Không gian văn hóa công nhân” được sử dụng làm địa điểm sinh hoạt phù hợp cho cả công đoàn và chi bộ; nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề thiết thực như tiền lương, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động, năng suất và kỷ luật lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 mô hình được ra mắt.

Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên Trần Viết Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt đoàn công tác, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên Trần Viết Cường ghi nhận, đánh giá cao những cách làm của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa; đồng thời đề nghị tiếp tục tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình hiệu quả, tăng cường phối hợp với cấp ủy, doanh nghiệp trong tạo nguồn, phát triển đảng viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Những kinh nghiệm từ Thanh Hóa sẽ được nghiên cứu, tham khảo trong quá trình triển khai công tác xây dựng Đảng tại khu vực kinh tế tư nhân.