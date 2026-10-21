Phấn đấu hằng năm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội

Ngày 19-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12923 triển khai thực hiện Kết luận số 56, ngày 24-6-2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm

Kế hoạch nhằm thống nhất nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và quyết tâm hành động của hệ thống chính trị, xác định phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ then chốt, chiến lược, ưu tiên hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Tỉnh kiên định phấn đấu mục tiêu hằng năm kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; lấy phòng ngừa làm chính, cấp xã làm nền tảng, tiến tới xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm; xã, phường xã hội chủ nghĩa.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm: Thống nhất nhận thức và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật bảo đảm tính dự báo và đồng bộ; chủ động phòng ngừa, triệt tiêu nguy cơ phát sinh tội phạm từ cơ sở thông qua phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và quản lý chặt chẽ địa bàn; nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý tội phạm. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; tạo giải pháp đột phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; ưu tiên bố trí nguồn lực, tối ưu hóa Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị khác rà soát, kiến nghị các cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án hình sự, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm…