Phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10%

Ngày 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 41 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tại hội nghị, sau khi nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2026 và các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành Kết luận số 688-KL/TU ngày 2/10/2026 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, ngành và địa phương trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026. Kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định; các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ có chuyển biến tích cực; các công trình, dự án trọng điểm được tập trung triển khai; văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và các công trình có khả năng tạo khối lượng lớn trong quý IV.

GRDP 9 tháng ước tăng 7,96% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,24%, công nghiệp và xây dựng tăng 14,49%, riêng ngành xây dựng tăng 22,32%; dịch vụ tăng 6,71%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,54%, sản lượng điện tăng 22,45%, phôi thép tăng 17,31%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11.759,85 tỷ đồng, tăng 15,58%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 9.739,01 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ rõ tăng trưởng 9 tháng vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu GRDP cả năm đạt 10%; một số dự án còn chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục, nguồn vật liệu; hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; nguy cơ thiên tai, dịch bệnh vẫn tiềm ẩn.

Xác định 3 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu chuyển mạnh từ theo dõi tình hình sang quản trị kết quả, từ báo cáo chung sang điều hành từng nguồn tăng trưởng cụ thể; tập trung tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng. Mục tiêu phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt 10%, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tạo đà tăng trưởng ngay từ đầu năm 2027.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng quý IV đến từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ các nguồn tăng trưởng chủ yếu và xây dựng các danh mục công trình, dự án, doanh nghiệp, ngành hàng có khả năng tạo giá trị tăng thêm trong những tháng cuối năm. Các nhiệm vụ phải thực hiện theo yêu cầu “6 rõ”: rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Đối với các động lực tăng trưởng trọng điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới và các công trình có khả năng tạo khối lượng lớn trong quý IV. Đồng thời, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực điện, luyện kim, khoáng sản, vật liệu xây dựng, chế biến để tháo gỡ khó khăn, nâng cao sản lượng; đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu và logistics; chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm ổn định sản xuất nông, lâm nghiệp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn, đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán các khối lượng đủ điều kiện; xử lý hiệu quả tài sản công, dự án chậm tiến độ và các nguồn lực còn tồn đọng; thực hiện thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu năm 2026, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu - logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp và chế biến, công nghiệp, năng lượng, thương mại - dịch vụ; chủ động chuẩn bị các điều kiện về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho năm 2027.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ với tinh thần hành động quyết liệt ngay từ ngày đầu, tuần đầu của quý IV; việc đã rõ phải làm ngay, khó khăn phải kịp thời tháo gỡ; lấy sản phẩm, tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá tập thể, người đứng đầu và cán bộ được giao nhiệm vụ.

Mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu GRDP quý IV tăng khoảng 14%, bảo đảm tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt 10%, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo động lực tăng trưởng cho năm 2027.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy