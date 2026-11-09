Phấn đấu giảm 3.000MW công suất đỉnh tại miền Bắc năm 2027

Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 10 tháng năm 2026, điện thương phẩm tăng 9,84%, lần đầu tiên ở mức xấp xỉ tốc độ tăng trưởng GDP; trong đó nhóm thương mại, dịch vụ tăng 13,8%, nhóm quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 9,91%, nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 8,84%. Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống năm 2026 ước đạt 356,2 tỷ kWh, tăng 10,3% so với năm 2025, cao hơn kịch bản cơ sở (tăng 8,5%) khoảng 6,2 tỷ kWh. Công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.537MW vào tháng 6/2026.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị cho thấy, công tác vận hành hệ thống điện năm 2027 sẽ đối mặt với nhiều thách thức đan xen, năm 2028 còn khó khăn hơn khi nhu cầu điện tiếp tục tăng khoảng 10% trên nền cao của năm 2026, trong bối cảnh các nguồn điện nền chưa kịp đưa vào vận hành do cần thời gian đầu tư; El Nino có thể kéo dài tới khoảng tháng 6/2027 dẫn tới diễn biến thủy văn phức tạp, trong khi vừa phải bảo đảm an ninh năng lượng, vừa phải đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt ở hạ du.

Để chuẩn bị cho năm 2027, ngay trong các tháng cuối năm 2026, hệ thống đã huy động tối đa các nguồn điện than, khí, LNG; điều chỉnh hoãn các đợt sửa chữa dài ngày, bố trí sửa chữa ngắn vào ngày tải thấp; tăng cường nhập khẩu điện… nhằm tích nước các hồ thủy điện phục vụ cho cả mục tiêu phát điện lẫn cung cấp nước hạ du của mùa khô năm 2027. Đặc biệt, lần đầu tiên Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất cho các hồ thủy điện tiếp tục tích, giữ nước không chỉ đến ngày 31/12 mà đến hết quý I/2027 để dự phòng cho mùa khô năm tới.

Trước những dự kiến khó khăn về cung ứng điện năm 2027, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2027, có tính đến năm 2028 và nhìn xa hơn. Công ty TNHH Vận hành điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) chủ trì, phối hợp Cục Điện lực tính toán mọi dự án nguồn với tầm nhìn dài hạn; đề xuất cụ thể kịch bản cơ sở, kịch bản điều hành, kịch bản kiểm tra cho cao điểm mùa khô; làm rõ khả năng cung ứng điện theo từng giai đoạn, lưu ý số liệu, dự báo nhu cầu và biểu đồ phụ tải. Ngay sau khi phương thức vận hành được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ ban hành Chỉ thị về bảo đảm cung ứng điện năm 2027 - 2028.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp ngành Điện thúc đẩy điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khách hàng lớn, công sở; triển khai việc giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho các địa phương.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện điều chỉnh phụ tải, phấn đấu giảm tối thiểu khoảng 3.000MW công suất đỉnh tại miền Bắc năm 2027; đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, nhất là giờ cao điểm.