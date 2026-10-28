Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La

Phóng viên: Thưa đồng chí, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026 của tỉnh đạt 5,59%. Đồng chí đánh giá thế nào về kết quả này và những giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La: Theo số liệu của Thống kê tỉnh, GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 5,59% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,11%; công nghiệp và xây dựng tăng 6,34%; dịch vụ tăng 6,46%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 0,76%. Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra. Nguyên nhân, do sản xuất và phân phối điện tăng thấp, trong khi đây là ngành có tỷ trọng lớn, chiếm khoảng 18,04% GRDP và hơn 64% giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp, xây dựng. Điều kiện thủy văn không thuận lợi, ảnh hưởng đến sản lượng điện, tác động trực tiếp đến tăng trưởng chung của tỉnh.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế phụ thuộc vào một số ngành, sản phẩm chủ lực; các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp chế biến, dịch vụ, du lịch và kinh tế tư nhân chưa phát huy hết tiềm năng. Hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và du lịch chịu ảnh hưởng do việc phân luồng, cấm đường luân phiên trên Quốc lộ 6 để khắc phục sạt lở. Trước những khó khăn trên, trong quý IV, tỉnh tập trung tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp, HTX và người dân phát huy năng lực sản xuất, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Cùng với đó, tập trung giải quyết những khó khăn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, xây dựng và đấu thầu; tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn thành khối lượng, đóng góp vào tăng trưởng ngay trong quý IV. Khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng từ công nghiệp chế biến nông sản, xây dựng, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất khẩu.

Tỉnh sẽ đánh giá kết quả thực hiện theo từng tháng; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, kịp thời điều chỉnh giải pháp đối với những ngành, lĩnh vực có nguy cơ không đạt kịch bản tăng trưởng. Với tinh thần quyết liệt, tỉnh Sơn La phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 ở mức cao nhất, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

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Phóng viên: Thu hút đầu tư được xác định là động lực quan trọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng chí cho biết kết quả thu hút đầu tư của tỉnh từ đầu năm đến nay và những giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong thời gian tới?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La: Năm 2026, thu hút đầu tư của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị. Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đang triển khai.

Đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 45 dự án, với tổng vốn đăng ký ban đầu 92.492 tỷ đồng. Trong đó, 41 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, gồm 27 dự án năng lượng, 3 dự án du lịch, 2 dự án nông nghiệp và 9 dự án thuộc các lĩnh vực khác; 4 dự án chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, tỉnh phê duyệt điều chỉnh 17 dự án, với tổng vốn đăng ký tăng thêm 1.546 tỷ đồng.

Kết quả trên, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và sự quan tâm của doanh nghiệp đối với Sơn La. Tuy nhiên, thu hút dự án mới là bước đầu, quan trọng hơn là đưa dự án vào triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp ngân sách và tạo giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Phối cảnh dự kiến dự án du lịch tại xã Chiềng Sơn

Sở Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng, du lịch, dịch vụ, hạ tầng và logistics. Chú trọng lựa chọn các dự án có công nghệ phù hợp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tạo nhiều việc làm, đóng góp ngân sách và hình thành chuỗi liên kết sản xuất.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo quy định; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và các thủ tục liên quan.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án. Tăng cường đối thoại, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết; đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định, lựa chọn dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Quan điểm của Sở Tài chính, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, bình đẳng; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh và gắn bó lâu dài với Sơn La.

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Phóng viên: Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xin đồng chí cho biết kết quả giải ngân đến nay và những giải pháp trọng tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026?

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2026 được giao trên 7.866 tỷ đồng, trong đó 1.978 tỷ đồng vốn năm trước được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân. Đến ngày 14/10/2026, toàn tỉnh giải ngân trên 4.065 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch vốn được giao và 54,6% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. Mặc dù kết quả giải ngân chuyển biến so với những tháng đầu năm, nhưng khối lượng vốn còn phải thực hiện rất lớn. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh tập trung chỉ đạo.

Sở Tài chính đang tham mưu UBND tỉnh rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn; phân loại các dự án có khả năng giải ngân tốt, dự án còn vướng mắc và dự án khó hoàn thành kế hoạch. Trên cơ sở đó, kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn theo thẩm quyền và quy định, ưu tiên các dự án có nhu cầu, khả năng giải ngân và hoàn thành khối lượng lớn trong quý IV. Cùng với đó, tập trung giải quyết những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu; xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét những vấn đề phát sinh.

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Tỉnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm từng chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch giải ngân. Mỗi dự án phải có tiến độ cụ thể, từng khó khăn, vướng mắc phải xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và kết quả cần đạt.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán kịp thời, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra thực tế tại công trường, đánh giá năng lực nhà thầu, tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng và khả năng hoàn thành dự án để có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Đặc biệt, tỉnh xác định giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, các công trình giao thông, hạ tầng tại khu vực động lực, trường học, y tế, phòng, chống thiên tai và những dự án có tác động lan tỏa đến sản xuất, việc làm, đời sống nhân dân.

Sở Tài chính tiếp tục theo dõi sát tiến độ giải ngân, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của từng dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đưa nguồn vốn vào nền kinh tế, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm năng lực sản xuất, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh./.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!