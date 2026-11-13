Phấn đấu đưa Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2027

Đồng chí Bùi Văn Lương nghe báo cáo về quy hoạch, thiết kế dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.

Mô hình dự án Trường Chính trị tỉnh.

Theo báo cáo của Trường Chính trị tỉnh, trong tổng số 60 chỉ tiêu theo Quy định số 396-QĐ/TW, Trường Chính trị tỉnh đã đáp ứng 48 chỉ tiêu, còn 12 chỉ tiêu cần tập trung hoàn thiện. Đối với các tiêu chí thuộc trách nhiệm của mình, Nhà trường đã cơ bản xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, củng cố kiến thức lý luận và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo Đề án số 27-ĐA/TU ngày 29/4/2026 của Tỉnh ủy, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 2 vào năm 2027, thuộc nhóm các trường chính trị dẫn đầu cả nước. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh phát biểu.

Dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh trên khu đất có diện tích khoảng 4ha: gồm các hạng mục xây mới, công trình cải tạo, đầu tư hệ thống trang thiết bị và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 12-2026.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu Trường Chính trị tỉnh chủ động rà soát toàn bộ các tiêu chí, phân công rõ trách nhiệm, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành từng nhiệm vụ.

Đối với các đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt, phải tổ chức thông qua hội đồng chậm nhất trong tháng 8-2027; hai đề tài khoa học cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất trong tháng 9-2027. Đối với những tiêu chí thuộc trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác, Nhà trường cần chủ động phối hợp, đôn đốc và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đồng chí ghi nhận sự chủ động của Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, không để những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Chậm nhất tháng 10-2027 phải hoàn thành toàn bộ các tiêu chí và công việc liên quan; đến ngày 20/11/2027 công bố Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức độ 2.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công trình Trường Vùng cao Việt Bắc.

Đại diện nhà thầu báo cáo tiến độ thi công.

Kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Đoàn công tác ghi nhận khu nhà lớp học đã hoàn thành. Khu ăn, ở dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11-2026.

Tuy nhiên, một số hạng mục như hệ thống xử lý nước thải, kết nối điện và hạ tầng thoát nước mặt vẫn chưa hoàn thiện. Hiện có khoảng 1.600 học sinh đang học tạm tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, địa điểm xây dựng Trường Chính trị tỉnh.

Công trình Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Do vậy, việc sớm hoàn thành, bàn giao công trình không chỉ bảo đảm điều kiện để học sinh trở lại trường học tập mà còn tạo mặt bằng triển khai dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương đề nghị ngành Xây dựng và các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp, bám sát tiến độ, chủ động tổ chức nghiệm thu từng hạng mục khi đủ điều kiện; phấn đấu đến ngày 10/12/2026 bàn giao cơ sở vật chất để Nhà trường đón học sinh trở lại học tập.