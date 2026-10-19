Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 5 tỷ USD

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 16/10/2026.

Trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào đối với quan hệ Việt Nam - Lào. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamphong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, diễn ra trong bối cảnh hai Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên tiếp tục khẳng định vị trí ưu tiên cao nhất và ý nghĩa chiến lược lâu dài của quan hệ Việt Nam - Lào trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chụp ảnh chung trước khi tiến hành hội đàm

Ưu tiên kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Vilay Lakhamphong đã hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; gặp Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và thăm, làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí hữu nghị, tin cậy, thẳng thắn. Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị đặc biệt, đồng thời xác định những trọng tâm hợp tác cần ưu tiên triển khai trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí ưu tiên các dự án kết nối chiến lược về giao thông, logistics, năng lượng và kinh tế số; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.

Đây là một trong những định hướng hợp tác quan trọng được thống nhất tại chuyến thăm, hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế ngày càng tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Cùng với hợp tác kinh tế, hai bên nhấn mạnh các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng là định hướng chính trị cao nhất cho hợp tác song phương; thống nhất duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội, đồng thời đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng.

Nhân dịp này, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác về chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng hai nước.

Về phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam và Lào tiếp tục xác định đây là lĩnh vực hợp tác chiến lược lâu dài, chú trọng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ và nâng cao chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam. Phía Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia, giảng viên hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việt Nam trân trọng cảm ơn Lào đã tích cực hỗ trợ tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đồng thời, hai nước thống nhất phối hợp tổ chức tốt “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác.

Đưa các thoả thuận cấp cao vào thực tiễn

Đề cập phương hướng hợp tác thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Theo đó, mỗi thỏa thuận cần được cụ thể hóa bằng những công việc rõ ràng, xác định trách nhiệm thực hiện và đánh giá trên cơ sở hiệu quả mang lại.

Trong lĩnh vực kinh tế, Thứ trưởng cho rằng cần tạo chuyển biến rõ nét để hợp tác kinh tế ngày càng tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Trọng tâm là đẩy nhanh các dự án kết nối chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu thương mại đã đề ra.

Song song với đó, hai nước tiếp tục phát huy vai trò định hướng của quan hệ giữa hai Đảng, gắn với hợp tác trên kênh Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả văn kiện hợp tác về chuyển đổi số vừa được trao.

Hợp tác đào tạo cũng sẽ được nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu phát triển của Lào, trong đó có việc phát huy chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ của ba Đảng Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bên cạnh tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh biên giới, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Về phía Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, các bộ, ngành và địa phương theo dõi, đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đồng thời tích cực tham gia chuẩn bị “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027”, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, những định hướng đã thống nhất sẽ sớm được hiện thực hóa, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển thực chất, bền vững.

Việt Nam và Lào nhất trí ưu tiên các dự án kết nối chiến lược về giao thông, logistics, năng lượng và kinh tế số; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD.