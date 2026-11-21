Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thượng tá Lê Văn Năm, Trưởng Công an xã Thăng Phú cho biết, thời gian qua, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật, không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đối với nhiệm vụ xây dựng địa bàn không ma túy, Công an xã đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống ma túy; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy. Đến nay, xã Thăng Phú có 8/11 thôn đạt tiêu chí thôn không ma túy.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an xã Thăng Phú đạt được trong năm 2026, nhất là công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở và triển khai xây dựng địa bàn không ma túy.

Đại tá Võ Thị Trinh yêu cầu Công an xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm, dự báo tình hình, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; đồng thời, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng 11/11 thôn không ma túy.

Công an xã Thăng Phú cần phát huy vai trò tham mưu của lực lượng Công an, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, bảo đảm thực hiện mục tiêu bền vững, thực chất.