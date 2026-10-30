Phấn đấu đóng điện Trạm biến áp 220kV Yên Dũng trong tháng 11

Quy mô gồm trạm biến áp lắp đặt 2 máy biến áp 220kV, công suất mỗi máy 250MVA; đường dây 220kV hai mạch dài khoảng 0,11 km đấu nối vào đường dây 220kV Phả Lại - Quang Châu hiện hữu và đường dây 35kV dài khoảng 1 km phục vụ cấp điện tự dùng cho trạm.

Xây dựng hạng mục móng trạm biến áp.

Đến nay, mặt bằng xây dựng trạm biến áp và đường dây 220kV đấu nối đã được bàn giao. Các hạng mục san nền, nhà điều khiển, nhà trạm bơm, móng trụ, kết cấu thép xà, cột trong trạm và tường rào cơ bản hoàn thành. Mương cáp chính ngoài trời đạt khoảng 80% khối lượng; hệ thống thoát nước ngầm và các mương cáp nhánh đang tiếp tục thi công. Phần móng thiết bị phía 220kV đã hoàn thành 99/183 móng; phía 110kV đã hoàn thành đổ đế 89/105 móng.

Để bảo đảm tiến độ, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca. Hiện công trường có khoảng 60 công nhân, tập trung triển khai các hạng mục sân trạm 220kV, 110kV, gia công thép và lắp dựng kết cấu. Khó khăn chủ yếu là thiếu nhân lực xây dựng do nhiều dự án lớn đồng thời triển khai trên địa bàn.

Trực tiếp kiểm tra thực địa tiến độ dự án, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung cao độ, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, tăng ca, tăng kíp, bám sát tiến độ từng ngày; không để các công việc tồn đọng ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt thiết bị, thí nghiệm, nghiệm thu và đóng điện. Các đơn vị phải đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành và đóng điện công trình trong tháng 11/2026 (vượt tiến độ 2 tháng).

Khi hoàn thành, dự án sẽ tăng cường khả năng cung cấp điện cho thành phố Bắc Ninh nói chung và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Dũng (cũ) nói riêng; nâng cao độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và thu hút đầu tư của thành phố.