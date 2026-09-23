Phấn đấu đóng điện đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên quý IV năm 2026

Ngày 23/9/2026, tại Đà Nẵng, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Văn phòng Ban Chỉ đạo) đã làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ các dự án truyền tải điện, trong đó trọng tâm là Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình chủ trì và phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên cho biết, EVNNPT đang triển khai nhiều dự án trên địa bàn TP. Đà Nẵng với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm cung cấp điện cho thành phố.

Trong đó, Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, đóng điện trong quý IV/2026. Dự án có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV hai mạch từ ngăn xuất tuyến 220kV của Trạm biến áp (TBA) 500kV Thạnh Mỹ đến TBA 220kV Duy Xuyên, chiều dài khoảng 68,5 km.

Đến nay, toàn bộ 167/167 vị trí móng đã được kê kiểm, xét pháp lý về đất; 163/167 vị trí được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, trong đó 154/167 vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Đối với hành lang tuyến, 165/167 khoảng cột đã được kê kiểm, xét pháp lý; 145/167 khoảng cột được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 134/167 khoảng cột đã chi trả tiền và bàn giao mặt bằng.

Các vị trí còn vướng tập trung tại các xã Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thu Bồn và Duy Xuyên, chủ yếu liên quan đến đất rừng tự nhiên, tận dụng lâm sản, phương án bồi thường, hỗ trợ và một số hộ dân chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Một số phương án cũng cần điều chỉnh thông tin về tên, chủ sử dụng đất.

EVNNPT kiến nghị UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, địa phương đẩy nhanh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức chi trả, vận động người dân bàn giao mặt bằng; đồng thời sớm hoàn thiện phương án tận dụng lâm sản đối với đoạn tuyến qua xã Thạnh Mỹ và Bến Giằng.

Bên cạnh Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, EVNNPT đang triển khai các dự án nâng công suất TBA 500kV Đà Nẵng, TBA 500kV Thạnh Mỹ và cải tạo sơ đồ lưới điện phía 500kV TBA 500kV Đà Nẵng.

Một số dự án đang chuẩn bị đầu tư gồm đường dây 500kV TBKHH miền Trung - Dốc Sỏi; đường dây 500kV Thạnh Mỹ - rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi; TBA 220kV Liên Chiểu và đường dây 220kV Hải Châu - Ngũ Hành Sơn.

Ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng giám đốc EVNNPT báo cáo tại buổi làm việc.

Hoàn thành mặt bằng phần móng trước ngày 15/10

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương và EVNNPT tập trung trao đổi, làm rõ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hướng tuyến, thủ tục đầu tư, đất đai, lâm nghiệp, môi trường và các yêu cầu kỹ thuật.

Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Hoàng Trọng Hiếu nhấn mạnh, các dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng và khu vực miền Trung; giải tỏa công suất các nhà máy điện, tăng năng lực truyền tải, phục vụ mua điện từ Lào về Việt Nam và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đối với Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, trong khi mục tiêu đóng điện đặt ra trong quý IV/2026, một số vị trí vẫn chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Vì vậy, địa phương cần tập trung xử lý các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, đất rừng, tận dụng lâm sản và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Văn phòng Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát từng vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý; đồng thời phối hợp với EVNNPT sớm hoàn thiện thủ tục, thỏa thuận hướng tuyến đối với các dự án đường dây 500kV.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, thành phố xác định triển khai các dự án lưới điện truyền tải là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với Dự án đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND các xã phê duyệt; tổ chức chi trả và vận động người dân bàn giao mặt bằng phần móng trước ngày 15/10/2026, phần hành lang tuyến chậm nhất ngày 15/11/2026.

Với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các cơ quan liên quan phối hợp với EVNNPT sớm thống nhất, thỏa thuận hướng tuyến phù hợp Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị xác định rõ tiến độ từng công việc, nâng cao trách nhiệm phối hợp, tập trung nguồn lực xử lý các tồn tại, qua đó bảo đảm tiến độ các dự án truyền tải điện trên địa bàn.