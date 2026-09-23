Phấn đấu đến tháng 12/2026, hoàn thành mục tiêu quy tập 18 mộ liệt sĩ

Tham dự có Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Quân khu, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 1; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức khảo sát trực tiếp 14 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn với 2.863 phần mộ. Từ ngày 18/6 đến ngày 24/8/2026, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại 9 nghĩa trang, sớm hơn 7 ngày so với thời gian được giao. Trong tổng số 670 mộ được rà soát, có 590 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 80 mộ không đủ điều kiện.

Đến ngày 11/9/2026, toàn bộ 590 mẫu sinh phẩm đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng theo quy định; đã tiến hành quy tập 4/18 mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nhật Lệ nhấn mạnh ý nghĩa của “Chiến dịch 500 ngày đêm”; đề nghị thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đề xuất biện pháp khắc phục. Trong đó, tập trung đánh giá tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, vận động cung cấp thông tin và phối hợp giữa các lực lượng. Phân tích những mô hình, cách làm hiệu quả, thống nhất nhiệm vụ thời gian tới theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm”, góp phần hoàn thành mục tiêu chiến dịch và chuẩn bị tốt hội nghị sơ kết 250 ngày thực hiện chiến dịch theo kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; công tác phối hợp và tổ chức thực hiện giữa các lực lượng; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền… Đồng thời, đề xuất và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới: Phấn đấu đến tháng 12/2026, hoàn thành mục tiêu quy tập 18 mộ liệt sĩ; chủ động triển khai giai đoạn 2, tiếp tục lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 530 mộ liệt sĩ có một phần thông tin nhưng chưa xác định được danh tính trong 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nông Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Cao Bằng đạt được trong điều kiện vừa triển khai nhiệm vụ, vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đề nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị quân đội và nhân dân địa phương tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Tập trung rà soát, thu thập, xác minh, bổ sung thông tin về các liệt sĩ và các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập; tổ chức thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, khoa học, bảo đảm an toàn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch theo kế hoạch.