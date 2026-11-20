Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chiều 20/11, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (470/470), Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã làm nền tảng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và tội phạm; lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, Chương trình phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; giảm số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy. Phấn đấu ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh trên toàn quốc không ma túy.

Hơn 90% người dân được tiếp cận thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm; từ 90% học sinh và 80% sinh viên trở lên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa và tố giác tội phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy được tổ chức tại 100% nhà trường và hơn 70% người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chương trình đặt mục tiêu phát hiện, triệt phá 100% điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm nguy cơ, đối tượng bán lẻ ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy. Đồng thời, thực hiện giám sát điện tử đối với 100% người chưa thành niên là bị can, bị cáo đủ điều kiện áp dụng biện pháp này thay thế biện pháp tạm giam theo quy định của pháp luật.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là xây dựng Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến. Bên cạnh đó, phấn đấu hơn 80% đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đến năm 2035, Chương trình phấn đấu hằng năm giảm hơn 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; hơn 95% người dân được tiếp cận thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm; 100% học sinh và từ 90% sinh viên trở lên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Đồng thời, nhân rộng mô hình ứng dụng cảnh báo an ninh mạng tại cơ sở ở 100% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc; bảo đảm 100% băng nhóm tội phạm đã phát hiện được đấu tranh, triệt phá, làm tan rã, không để các đối tượng từng thành lập, tham gia nhóm tội phạm có tổ chức tái lập, hình thành băng nhóm mới. Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến phải hoạt động hiệu quả.

Chương trình được thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2035, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2026 đến hết năm 2030 và giai đoạn II từ năm 2031 đến hết năm 2035.

Tổng nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030 là 45.301 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 39.676 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5.497 tỷ đồng và nguồn huy động hợp pháp khác 128 tỷ đồng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua (20/11/2026).