Theo đó, thành phố phấn đấu hằng năm giảm 5-10% số vụ phạm pháp hình sự do trẻ em thực hiện; 100% trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật được lập danh sách theo dõi, quản lý, giáo dục, cảm hóa tại cơ sở. Đồng thời, không để phát sinh tụ điểm, đường dây “tín dụng đen” hoạt động công khai; rà soát 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính, cầm đồ, cho vay có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản.

Đối với mục tiêu “Không có ma túy”, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy. Lộ trình được xác định: năm 2026 đạt ít nhất 40% (38/94 đơn vị); năm 2027 đạt 55%; năm 2028 đạt 70%; năm 2029 đạt 85% và năm 2030 đạt 100%. Đồng thời quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai; đấu tranh, triệt xóa các đường dây, điểm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Về an ninh, trật tự, thành phố phấn đấu kéo giảm tối thiểu 5% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 80-90%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 90%. Tất cả tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.