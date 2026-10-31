Phấn đấu đến năm 2028 cơ bản khai thác sử dụng trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, ngày 31/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Đề án số 456).

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm đã quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quyết định số 456 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Đảng ủy Chính phủ và Nghị quyết số 298 của Chính phủ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Ngày 20/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Để đẩy nhanh việc triển khai Đề án, ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ-ĐU về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án số 456 và ngày 29/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Đề án số 456 hướng tới đổi mới căn bản phương thức quản lý, điều hành giao thông từ mô hình phân tán, chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm và giải quyết tình huống sang mô hình quản trị thống nhất, chủ động dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, điều hành theo thời gian thực, góp phần kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Theo lộ trình, sẽ hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông hai cấp thống nhất trên phạm vi toàn quốc, gồm Trung tâm cấp quốc gia do Cục Cảnh sát giao thông vận hành và 34 Trung tâm cấp tỉnh đặt tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố. Cùng với đó, các nền tảng, phần mềm dùng chung, dữ liệu giao thông và hệ thống camera giám sát sẽ được xây dựng, chuẩn hóa, kết nối liên thông; bảo đảm đồng bộ về kiến trúc, dữ liệu, công nghệ, an ninh, an toàn hệ thống, không để hình thành các hệ thống độc lập, khép kín, thiếu tương thích.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm cũng cho biết, các dự án thuộc Đề án được áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đấu thầu và huy động, bố trí nguồn lực. Việc tổ chức thực hiện được phân công theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, với 26 nhiệm vụ thuộc 8 nhóm. Trong đó, Bộ Công an là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối thống nhất việc triển khai trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương bày tỏ thống nhất cao với các nội dung của Đề án số 456, đồng thời trao đổi các định hướng tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình.

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an đã chủ động, tích cực tham mưu ban hành đề án, cơ chế đặc thù và kế hoạch triển khai trong thời gian ngắn; ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, khẳng định việc Bộ Công an tổ chức hội nghị ngay sau khi Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện đã kịp thời thống nhất nhận thức, quan điểm, phương pháp và củng cố quyết tâm chính trị trong toàn hệ thống trong tổ chức triển khai thực hiện đề án của Chính phủ.

Đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ xác định, đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ, mang ý nghĩa chiến lược quan trọng…Đề án không chỉ thuần túy phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn là một cấu phần nòng cốt của hạ tầng số quốc gia, cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cũng như Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Để Đề án số 456 nhanh chóng đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thực chất, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu.

Đó là, cụ thể hóa kế hoạch và cá thể hóa trách nhiệm thực hiện. Các bộ, các ngành, địa phương phải nhận thức đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, khẩn trương cụ thể hóa đề án và kế hoạch thực hiện thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể; bắt tay làm ngay, không đùn đẩy, né tránh. Kết quả triển khai đo lường bằng các sản phẩm cụ thể theo mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết, không đánh giá qua các báo cáo. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công an giữ vai trò đầu mối, chủ trì phối hợp xây dựng lộ trình lượng hóa mục tiêu và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng đơn vị trong Bộ Công an cũng như các địa phương.

Triển khai hiệu quả cơ chế đầu tư đặc biệt, khẩn cấp. Hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ; rà soát toàn diện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn chuyên môn liên quan đến đầu tư, quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Chủ động sửa đổi các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Đặc biệt, Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ liên quan hoàn thiện khung pháp lý; ban hành chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống dữ liệu.

"Thống nhất mô hình kiến trúc dữ liệu và công nghệ phải đảm bảo tính đồng bộ, liên thông toàn quốc theo mô hình thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trung tâm cấp 1 ở Bộ Công an, Trung tâm cấp 2 ở Công an các tỉnh và theo tinh thần "sâu rộng"; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu tư xong mới tính đến kết nối, xây dựng cơ sở dữ liệu rồi mới tính đến kết nối, chia sẻ hay mua sắm thiết bị thiếu tính tương thích"- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu, kế hoạch đặt ra. Chú trọng quan tâm đến hệ thống phần mềm dùng chung, dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, hệ thống giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông; đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn, nâng cao hiệu quả quản lý.

Đồng chí Phạm Gia Túc đề nghị, Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, sớm ban hành khung kiến trúc hệ thống và bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và đề xuất tháo gỡ những vướng mắc; kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, phòng và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo ngay tại địa phương; chủ động bố trí ngân sách cho phần việc của mình, ưu tiên bố trí nguồn vốn, kinh phí để thực hiện và rà soát các hệ thống hiện có. Đồng thời, tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo đồng bộ với kiến trúc tổng thể của Đề án.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an sẽ phát huy hiệu quả vai trò cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối triển khai đồng bộ, thống nhất đề án trên phạm vi toàn quốc, phấn đấu đến năm 2028 cơ bản khai thác sử dụng trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, tiến tới hình thành hệ thống giao thông thông minh. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, giảm ùn tắc và kéo giảm tai nạn giao thông ở cả ba tiêu chí, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam văn minh, hiện đại, trật tự, kỷ cương trước bạn bè quốc tế và góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội.