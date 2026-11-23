Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Y tế; đại diện 24 doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh.

Qua kết quả rà soát, tổng hợp của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, tính đến ngày 23/11/2026 có 825 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động là 223.154 người. Đã có 92,87% người lao động được khám sức khoẻ. Đến thời điểm hiện tại, vẫn còn một số doanh nghiệp tỷ lệ khám sức khoẻ của người lao động đạt thấp, có những doanh nghiệp chưa thực hiện việc lập và gửi danh sách khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động về Ban Quản lý theo quy định.

Kết quả khám sức khoẻ cho người lao động tại một số doanh nghiệp đạt thấp là do: Tình trạng dịch chuyển lao động diễn ra liên tục, lao động mới tuyển dụng, lao động trong thời gian thử việc, nghỉ thai sản... chưa đưa vào danh sách khám tập trung theo đợt của doanh nghiệp; khả năng đáp ứng của các cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khoẻ còn hạn chế tại thời điểm cao điểm trong khi quy mô doanh nghiệp và lao động lớn; một số doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe nhưng chưa cập nhật kết quả, báo cáo tiến độ...

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn trong tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động như: Đã tổ chức và mời nhưng người lao động không đến khám; việc liên hệ với các cơ sở khám, chữa bệnh gặp khó khăn, nhất là vào đợt cao điểm; danh mục khám của đơn vị y tế đưa ra vượt định mức chi phí khám của doanh nghiệp; một số lao động nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ ốm đi điều trị không tham gia khám được...

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin về công tác khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị; trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc triển khai khám sức khoẻ cho người lao động ít nhất 1 lần/năm, đối với các ngành nghề đặc thù, độc hại ít nhất 2 lần/năm; cung cấp thông tin về các cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ, danh mục khám…

Đại diện Sở Nội vụ đã thông tin về mức xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định và giải đáp những đề xuất, vướng mắc của các đơn vị…

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động nhận thức được trách nhiệm tham gia khám sức khoẻ, lợi ích của việc khám sức khoẻ định kỳ, khám sàng lọc; khẩn trương rà soát, cung cấp danh sách, số lượng người lao động đang làm việc tại các đơn vị; phân loại cụ thể các đối tượng khám, thống kê cụ thể các trường hợp nghỉ thai sản, nghỉ phép, không đưa vào danh sách khám; thực hiện gửi báo cáo kết quả khám về Ban Quản lý, cập nhật thông tin khám lên Cổng dữ liệu sức khoẻ của Bộ Y tế.

Đối với trường hợp lao động mới tuyển dụng, sử dụng kết quả khám sức khoẻ của người lao động có thời hạn từ 6 tháng trở lại; đối với lao động không tham gia khám, đề nghị doanh nghiệp lập biên bản về việc không chấp hành kỷ luật lao động...

Đề nghị Sở Y tế, Sở Nội vụ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 hoàn thành việc khám sức khoẻ cho người lao động tại các doanh nghiệp trong các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh.