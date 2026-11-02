Phấn đấu đến 30/11/2026 bàn giao ít nhất 20 lô đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Phú Xuân

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra vị trí các lô đất bố trí tái định cư dự kiến bàn giao cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Phú Xuân và Phú Xuân 1, tại khu vực dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo (đoạn kéo dài đến suối Ngòi Bo). Đồng thời, tập trung rà soát hiện trạng, vị trí các lô đất, hạ tầng kỹ thuật và những điều kiện cần thiết để tổ chức bàn giao.

Đoàn công tác kiểm tra vị trí các lô đất bố trí tái định cư dự kiến bàn giao cho các hộ dân.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, các bên đã trao đổi, thống nhất những nội dung cần phối hợp thực hiện. Trong đó, UBND xã Gia Phú sẽ chủ trì họp với các đơn vị thực hiện các dự án: Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài; Dự án hạ tầng hai bên đường và mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật dọc hai bên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo kéo dài đến suối Ngòi Bo) để thống nhất phương án bố trí tái định cư, từ đó có cơ sở phê duyệt và xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công.

Các cơ quan, đơn vị thống nhất phấn đấu đến hết ngày 30/11/2026 bàn giao ít nhất 20 lô đất tái định cư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Phú Xuân, Phú Xuân 1 và tiếp tục tiến độ bàn giao ít nhất 20 lô/tháng vào các tháng tiếp theo.

Khẩn trương thi công các khu tái định cư.

Lãnh đạo xã Gia Phú đề nghị UBND phường Lào Cai chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ san gạt mặt bằng, thi công các hạng mục hạ tầng, đồng thời phối hợp với UBND xã Gia Phú để tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại.