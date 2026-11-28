Phấn đấu đến 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN
Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu của ASEAN; đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực quản trị, kết nối, khai thác và bảo vệ dữ liệu hàng đầu khu vực. Đây là mục tiêu được đưa ra tại Kết luận số 129-KL/TW về định hướng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành ngày 25/11/2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-dau-den-2030-viet-nam-tro-thanh-trung-tam-du-lieu-cua-asean-246261128153517191.htm