Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành Phiên họp. Ảnh: VPQH

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01% - mức cao nhất từ năm 2011 đến nay

Tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều điểm nghẽn được khơi thông, các động lực truyền thống được phát huy và các động lực mới được thúc đẩy. Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, mức cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng và xuất nhập khẩu đều tăng trưởng bám sát kịch bản.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được giữ vững. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng tăng 4,52%, tương đương mục tiêu cả năm. Chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt; thị trường ngoại hối, tỷ giá cơ bản ổn định; thị trường chứng khoán được nâng hạng theo lộ trình.

Thu NSNN cả năm được dự báo bảo đảm mục tiêu, trong khi các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí tiếp tục được thực hiện.

Cùng với đó, công tác hoàn thiện thể chế được tập trung triển khai. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khoảng 78 luật, nghị quyết; cơ bản khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm 53%, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giảm 55%.

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng và khai thác không gian phát triển mới tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm 2026, đã có thêm 395 km đường bộ cao tốc được hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Chính phủ cũng quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có bước phát triển mới; các chính sách văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm…

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ đặt ra 8 nhóm giải pháp, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực, quyết tâm đạt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VPQH

Bước sang năm 2027, Chính phủ xác định tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới của đất nước;

Đồng thời, nâng cao năng lực nội tại, sức chống chịu, thích ứng, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó, tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%...

Chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu

Thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng và các kế hoạch 5 năm 2026-2030 trong điều kiện địa chính trị, thương mại, giá năng lượng và tài chính quốc tế biến động phức tạp. Độ mở của nền kinh tế cao đặt ra yêu cầu vừa phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thẩm tra cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm liên quan đến nền tảng tăng trưởng; áp lực ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn tài chính gia tăng; chuyển hóa nguồn lực lớn thành năng lực phát triển; nâng cao hiệu quả thực thi thể chế và chất lượng phát triển xã hội.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, với GDP 9 tháng tăng 9,01%, dự kiến 9/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và 5 chỉ tiêu phấn đấu đạt.

Quang cảnh Phiên họp. Ảnh: VPQH

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; thể chế, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong những tháng cuối năm, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026; chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu, tăng cường quản lý thu, xử lý nợ thuế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán.

Đối với kế hoạch năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu do Chính phủ trình. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xác định rõ trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên; kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và các cân đối lớn. Chính sách tài khóa cần được thực hiện theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách khác.

Cùng với đó, tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và tổ chức thực thi; khơi thông nguồn lực, nhất là đầu tư tư nhân, phát triển doanh nghiệp trong nước, hạ tầng chiến lược và bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc chuyển mạnh từ việc ban hành chính sách, huy động nguồn lực sang nâng cao hiệu quả thực thi và kết quả đầu ra. Theo đó, cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực cho từng nhiệm vụ trọng tâm, tránh triển khai dàn trải, hình thức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ địa phương thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc thù, điều kiện thực tiễn./.