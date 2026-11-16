Phấn đấu đào tạo 500 học sinh năng khiếu thể thao

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Nhà trường.

Năm học 2025-2026, Nhà trường đạt nhiều kết quả trong công tác giáo dục văn hóa và đào tạo vận động viên năng khiếu. Trong đó, 14% học sinh đạt học lực Xuất sắc, 36,2% đạt loại Giỏi; tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm Tốt đạt 96,3%.

Trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên, năm 2026, Nhà trường đã tuyển mới 94 vận động viên trẻ, học sinh năng khiếu thể thao hệ tập trung và 18 học sinh hệ bán tập trung.

Các vận động viên tham gia đầy đủ 37 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành 575 huy chương các loại (trong đó có 4 giải quốc tế, đạt 39 huy chương).

Năm học 2026-2027, Nhà trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và đào tạo học sinh năng khiếu thể thao. Tập trung đầu tư các môn thể thao thế mạnh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý và huấn luyện, phấn đấu đào tạo 300 học sinh hệ tập trung, 200 học sinh hệ bán tập trung; tham gia từ 35 đến 38 giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế, với chỉ tiêu huy chương vượt từ 5-10% so với kế hoạch được giao. Nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều vận động viên xuất sắc, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển thể thao của tỉnh và quốc gia.