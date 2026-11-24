Công trình Vành đai 3 dài 17km đoạn phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang được các nhà thầu hoàn thiện thi công những hạng mục cuối cùng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Đây được xem là đoạn đi trên cao đầu tiên của tuyến Vành đai 3 hoàn thành trên toàn bộ tuyến Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 17km/76km, sau hơn 2,5 năm khởi công xây dựng.

Trong đó, điểm đầu công trình nối vào nút giao HLD, dẫn vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây về hướng Đồng Nai; điểm cuối nối vào nút giao Tân Vạn, trên địa bàn Bình Dương cũ thuộc các gói thầu XL1-XLS, Dự án thành phần 1 và Gói thầu XL1, Dự án thành phần 5.

Đường Vành đai 3 đoạn qua Thủ Đức và nút giao Tân Vạn là đoạn kết nối quan trọng tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh. Khi thông xe đồng bộ, đoạn tuyến sẽ hình thành trục kết nối từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây qua khu vực Thủ Đức, nút giao Tân Vạn đên đường Mỹ Phước-Tân Vạn và Quốc lộ 1.

Theo thiết kế tuyến chính thuộc Dự án thành phần 1 được đầu tư giai đoạn phân kỳ với 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ quy hoạch hoàn chỉnh 8 làn xe; kết hợp đường song hành và các công trình phụ trợ.

Nút giao Tân Vạn có quy mô 3 tầng, kết nối Vành đai 3 với Quốc lộ 1 và đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Đây là nút giao lớn nhất Vành đai 3, kết nối khu vực Bình Dương cũ với Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Ghi nhận trên công trường ngày 23/11, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư, tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, tập trung thảm bê-tông nhựa, lắp đặt khe co giãn, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng để sớm phục vụ mục tiêu thông xe trong năm 2026.

Công tác thi công được phối hợp chặt chẽ giữa các gói thầu, đặc biệt tại các vị trí tiếp giáp và các nhánh kết nối, nhằm bảo đảm hoàn thiện đồng bộ toàn đoạn tuyến, đồng thời kiểm soát chất lượng và an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Hạng mục đường Vành đai 3 nối vào nút giao HLD gồm 6 nhánh kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây được nhà thầu thảm nhựa, hoàn thiện các công đoạn cuối cùng. (Ảnh: VÕ LÊ)

Ông Tạ Xuân Liêm, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Ruby, một nhà thầu trên tuyến cho biết: Với khối lượng thi công gần 3km trên tuyến, trong đó có nút giao HLD gồm 6 nhánh rẽ kết nối vào cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hiện công ty huy động khoảng 130 công nhân tập trung hoàn thiện các công đoạn như thảm nhựa, lắp dãi phân cách, hệ thống biển báo và chiếu sáng.

“Với nhịp độ khẩn trương, đơn vị bảo đảm cùng các nhà thầu khác kịp thời hoàn thành 17km đoạn phía đông trước ngày 30/11 như chỉ đạo của chính quyền thành phố và chủ đầu tư”, ông Liêm nói.

Đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Mục tiêu là hoàn thiện 17km đoạn đoạn phía đông Vành đai 3 trước ngày 30/11/2026, giúp đồng bộ với tuyến chính qua nút giao Tân Vạn để dự kiến thông xe, đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Việc khai thác sẽ được tổ chức sau khi hoàn thành các hạng mục thiết yếu, đáp ứng điều kiện nghiệm thu, an toàn giao thông và phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Công trình Vành đai 3 dài 17km, đoạn trên cao qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đã hoàn thành. (Ảnh: VÕ LÊ)

Chủ đầu tư chia sẻ, thời gian qua khó khăn, thách thức khi thi công nút giao Tân Vạn là phải đồng thời duy trì giao thông trên Quốc lộ 1, đường Nguyễn Xiển, Mỹ Phước-Tân Vạn và các tuyến kết nối có mật độ phương tiện lớn.

Ngoài ra, mưa lớn ảnh hưởng đến thi công nền, mặt đường; nhu cầu vật liệu, nhân lực và thiết bị tăng khi nhiều dự án triển khai đồng thời, tạo áp lực về nguồn cung cũng như chi phí và tiến độ.

Do đó, các nhà thầu đang chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng, bố trí vật liệu theo kế hoạch thi công từng hạng mục và điều phối thiết bị phù hợp, hạn chế gián đoạn, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Với việc hoàn thiện 17km đầu tiên tuyến Vành đai 3 kỳ vọng giao thông đi lại thuận tiện, kết nối cửa ngõ thành phố với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây cũng như mở thêm hướng tiếp cận đến sân bay Long Thành khi sân bay đi vào khai thác, vận hành.

Vành đai 3 dài hơn 90km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, là trục giao thông liên vùng quan trọng của Đông Nam Bộ, thuộc công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dài 76km, với tổng vốn đầu tư khoảng 75.400 tỷ đồng.

Trước đó, tuyến đã đưa vào khai thác đoạn Mỹ Phước-Tân Vạn đoạn qua Bình Dương cũ và đoạn thuộc cầu Nhơn Trạch nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai.