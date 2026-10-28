Phân công Thứ trưởng Bộ Xây dựng theo dõi, kiểm tra loạt công trình trọng điểm năm 2026

Phân công theo dõi nhiều dự án cao tốc, cảng biển và năng lượng

Theo đó, ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã ký Quyết định số 1843/QĐ-HĐKTNN, phân công các Thứ trưởng theo dõi, kiểm tra những công trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký quyết định phân công các Thứ trưởng theo dõi, kiểm tra những công trình thuộc thẩm quyền của Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Ảnh minh họa).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 767/QĐ-HĐKTNN ngày 6/6/2025. Các Thứ trưởng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Theo quyết định phân công, các Thứ trưởng được giao theo dõi, kiểm tra hàng loạt công trình giao thông, năng lượng và cảng biển trên cả nước.

Theo đó, Thứ trưởng Phạm Minh Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng, phụ trách danh mục có các công trình bổ sung mới như mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đường Vành đai 4 TP.HCM, Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình, Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng giai đoạn I và Nhà máy Nhiệt điện khí LNG Quảng Trạch II.

Theo danh mục theo dõi của Thứ trưởng Phạm Minh Hà, còn có các công trình đang thi công và đã đưa vào khai thác tạm, chấp thuận có điều kiện, như cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng được phân công theo dõi, kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cùng một số dự án giao thông khu vực phía Nam.

Đối với lĩnh vực cảng biển, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang phụ trách các công trình bổ sung mới như bến cảng số 9, số 10 khu bến cảng Lạch Huyện, cảng Bãi Gốc, cảng quốc tế Sơn Dương và cảng Cửa Lò.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn theo dõi, kiểm tra các công trình cầu, gồm cầu Thuận An, cầu Nguyễn Trãi, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Máy Chai và cầu Bến Rừng.

Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội được phân công theo dõi

Ngoài các dự án về giao thông, năng lượng nêu trên, hàng loạt dự án trọng điểm tại Hà Nội cũng được Hội đồng giao cho các Thứ trưởng theo dõi, kiểm tra.

Cụ thể, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng, được phân công theo dõi, kiểm tra nhiều dự án giao thông tại Hà Nội và khu vực phía Bắc.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

Trong danh mục công trình bổ sung mới năm 2026 có cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đối với các công trình đang thi công, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn theo dõi, kiểm tra đường bộ cao tốc Đại lộ Thăng Long (quốc lộ 21 - cao tốc Hà Nội - Hòa Bình), đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô và cầu Thượng Cát. Danh mục còn có các tuyến cao tốc tại nhiều địa phương khác.

Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng, được giao theo dõi, kiểm tra các dự án đường sắt quan trọng. Các công trình bổ sung mới năm 2026 gồm tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc và tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo của Hà Nội.

Danh mục do Thứ trưởng Lê Hồng Vinh phụ trách còn có tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại TP.HCM. Đối với các công trình đã đưa vào khai thác tạm, chấp thuận có điều kiện, danh mục có tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.