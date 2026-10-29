Phân công soạn thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và nhiều dự án luật về thuế

Nhiều dự án luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế và hoạt động sản xuất, kinh doanh được phân công soạn thảo trong Chương trình lập pháp năm 2027. Ảnh minh họa AI.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 2061/QĐ-TTg ngày 28/10/2026, phân công 12 bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo, trình 22 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết; đồng thời xác định thời hạn trình.

Trong nhóm phục vụ kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI, tháng 5/2027, có Luật Cấp, thoát nước; Luật về Vật liệu xây dựng; Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường. Thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tháng 2 và 3/2027.

Nhóm phục vụ kỳ họp thứ 4, tháng 10/2027, gồm nhiều dự án liên quan đến doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi); Luật Hòa giải thương mại; Luật Kiểm soát thủ tục hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Cùng nhóm này còn có Luật Địa chất và khoáng sản (sửa đổi), Luật Trồng trọt (sửa đổi) và dự án sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tháng 7 và 8/2027.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giao chủ trì phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ; thực hiện đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan soạn thảo phải rà soát nội dung giao quy định chi tiết, chuẩn bị dự thảo văn bản hướng dẫn để trình kèm hồ sơ, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Bộ Tư pháp được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; thống kê các dự án chậm tiến độ, xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.