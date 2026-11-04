Phân công, sắp xếp giáo viên vì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục

Cô trò Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh trong giờ học.

Theo phản ánh của phụ huynh, đầu năm học 2026-2027, trước thời điểm sáp nhập Trường Tiểu học Ba Đình và Trường THCS Trần Mai Ninh, hai lớp 5A4 và 5A7 được bố trí giáo viên phối hợp giảng dạy là cô Lê Thị Hương và cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1973).

Cụ thể, cô Lê Thị Hương chủ nhiệm lớp 5A4, phụ trách môn Toán ở cả hai lớp; cô Lê Thị Thủy chủ nhiệm lớp 5A7, phụ trách môn Tiếng Việt ở cả hai lớp. Việc phối hợp giảng dạy được thực hiện theo kế hoạch chuyên môn của nhà trường.

Điều chỉnh từ yêu cầu thực tiễn

Sau khi sáp nhập, Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh đi vào hoạt động từ ngày 20/8/2026. Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế và yêu cầu tổ chức hoạt động chuyên môn, Ban Giám hiệu nhà trường đã xem xét, điều chỉnh phương án phân công giáo viên giảng dạy tại một số lớp khối 5.

Theo báo cáo giải trình của nhà trường gửi Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 4/11, trước khi điều chỉnh, việc phân công giáo viên tại 4 lớp 5A1, 5A3, 5A4 và 5A7 được thực hiện theo hai cặp lớp.

Trong đó, cặp lớp 5A4 và 5A7 do cô Lê Thị Hương chủ nhiệm lớp 5A4, dạy môn Toán ở cả hai lớp; cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1973) chủ nhiệm lớp 5A7, dạy môn Tiếng Việt ở cả hai lớp.

Cặp lớp 5A1 và 5A3 do cô Lê Thị Hiếu chủ nhiệm lớp 5A1, dạy môn Tiếng Việt ở cả hai lớp; cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1976) chủ nhiệm lớp 5A3, dạy môn Toán ở cả hai lớp.

Qua rà soát kết quả học tập của học sinh những năm học trước và khảo sát thực tế khối 5, nhà trường nhận thấy sự chênh lệch đáng kể về năng lực học tập giữa các lớp.

Cụ thể, ở hai lớp 5A4 và 5A7 có gần 56 học sinh đạt kết quả học tập tốt, trong khi 47 học sinh có kết quả dưới mức tốt. Đối với hai lớp 5A1 và 5A3, số học sinh đạt kết quả học tập tốt là 16 em, còn 82 em có kết quả dưới mức tốt.

Sự chênh lệch này đặt ra khó khăn trong việc tổ chức dạy học tăng cường buổi 2 theo hướng phân hóa đối tượng học sinh. Nếu giữ nguyên cách ghép cặp, khi tổ chức các nhóm học tập theo năng lực sẽ dẫn đến tình trạng mất cân đối. Cặp lớp 5A4 và 5A7 có số học sinh đạt kết quả tốt nhiều hơn, trong khi cặp lớp 5A1 và 5A3 lại có số học sinh cần hỗ trợ đông hơn đáng kể.

Điều này không chỉ gây khó khăn trong bố trí phòng học, sĩ số các nhóm mà còn ảnh hưởng đến khả năng theo sát, hướng dẫn, kiểm tra và chữa bài của giáo viên, nhất là đối với những học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn.

Xuất phát từ thực tế đó, ngày 13/10/2026, Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp với giáo viên khối 5 để trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tổ chức dạy học.

Tiếp đó, chiều 22/10/2026, nhà trường tổ chức họp Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sau đó tiếp tục trao đổi tại cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo mở rộng về công tác chuyên môn tháng 11/2026, trong đó có phương án điều chỉnh giáo viên khối 5. Trên cơ sở thảo luận, thống nhất, nhà trường triển khai phương án điều chỉnh.

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm của cả 4 lớp được giữ nguyên, chỉ thay đổi sự phối hợp giảng dạy giữa hai môn Toán và Tiếng Việt.

Cụ thể, cặp lớp 5A4 và 5A1 do cô Lê Thị Hương tiếp tục chủ nhiệm lớp 5A4, phụ trách môn Toán ở cả hai lớp; cô Lê Thị Hiếu tiếp tục chủ nhiệm lớp 5A1, phụ trách môn Tiếng Việt ở cả hai lớp.

Cặp lớp 5A3 và 5A7 do cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1976) tiếp tục chủ nhiệm lớp 5A3, phụ trách môn Toán ở cả hai lớp; cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1973) tiếp tục chủ nhiệm lớp 5A7, phụ trách môn Tiếng Việt ở cả hai lớp.

Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh phân hiệu Tiểu học Ba Đình.

Lắng nghe, chia sẻ để tạo sự đồng thuận

Sau khi triển khai điều chỉnh từ ngày 23/10, nhà trường nhận được ý kiến của phụ huynh học sinh các lớp 5A4 và 5A7. Nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại việc thay đổi giáo viên bộ môn trong năm học có thể ảnh hưởng đến sự ổn định trong học tập của con em.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, Ban Giám hiệu đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và giáo viên chủ nhiệm 4 lớp 5A1, 5A3, 5A4, 5A7 nhằm thông tin rõ hơn về cơ sở, mục tiêu của việc điều chỉnh, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ huynh.

Theo nhà trường, sau buổi trao đổi, chưa ghi nhận thêm ý kiến phản đối từ phụ huynh các lớp 5A1, 5A3 và 5A7. Tuy nhiên, một số phụ huynh lớp 5A4 vẫn đề nghị giữ nguyên phương án phân công giáo viên từ đầu năm học.

Ngày 2/11, nhà trường tiếp tục tổ chức cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm khối 5 và chi hội trưởng phụ huynh của 7 lớp để thông tin về quyết định điều chỉnh chuyên môn, đồng thời trao đổi, giải đáp những băn khoăn liên quan. Sau cuộc họp, các chi hội trưởng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm thông tin lại đến phụ huynh trong lớp.

Theo kết quả ghi nhận của nhà trường, chi hội trưởng lớp 5A4 vẫn giữ quan điểm đề nghị duy trì phân công chuyên môn ban đầu; chi hội trưởng 6 lớp còn lại đồng thuận với quyết định điều chỉnh. Phó Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm khối 5 cũng thống nhất với phương án của nhà trường.

Trao đổi về vấn đề này, thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh cho biết: Nhà trường rất tôn trọng, thấu hiểu mong muốn của phụ huynh, đặc biệt là sự tin tưởng, tình cảm mà cha mẹ học sinh dành cho các giáo viên trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, việc điều chỉnh phân công chuyên môn được cân nhắc trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, hướng đến lợi ích chung của học sinh toàn khối và sự phát triển của nhà trường.

Đối với lớp 5A4, giáo viên chủ nhiệm đồng thời phụ trách môn Toán vẫn là cô Lê Thị Hương. Giáo viên dạy môn Tiếng Việt được chuyển từ cô Lê Thị Thủy (sinh năm 1973) sang cô Lê Thị Hiếu.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Thị Hiếu là giáo viên có năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy tốt, đáp ứng yêu cầu đảm nhận nhiệm vụ mới. Năm học 2024-2025, cô Hiếu đoạt thủ khoa môn Tiếng Việt tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và Á khoa môn Tiếng Việt tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Với năng lực chuyên môn của các giáo viên được phân công, nhà trường tin tưởng việc điều chỉnh cặp lớp phối hợp giảng dạy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức dạy học, tạo điều kiện để học sinh được hỗ trợ phù hợp hơn với năng lực và nhu cầu của từng em.

Thầy Dương Lê Hoàn nhấn mạnh, nhà trường trân trọng sự tin tưởng của phụ huynh đối với cô Hương và cô Thủy. Tuy nhiên, việc phân công, bố trí giáo viên là nhiệm vụ quản lý, điều hành của nhà trường và cần được xem xét trên tổng thể yêu cầu chuyên môn, bảo đảm chất lượng giáo dục chung. Nhà trường mong muốn phụ huynh chia sẻ, tin tưởng và đồng hành trong quá trình thực hiện.

Cùng với việc triển khai phương án điều chỉnh, nhà trường cũng xây dựng các giải pháp nhằm hạn chế tối đa những tác động đến học sinh. Trong đó, tổ chức bàn giao đầy đủ nội dung đã giảng dạy, tiến độ chương trình, phương pháp dạy học, kết quả học tập, năng lực và những vấn đề từng học sinh cần được hỗ trợ.

Giáo viên tiếp nhận nhiệm vụ sẽ chủ động kết nối với lớp, phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và gia đình để giúp học sinh nhanh chóng thích nghi, duy trì nền nếp và tiếp tục tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Ban Giám hiệu đồng thời chỉ đạo tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, theo dõi sản phẩm học tập, mức độ tham gia của học sinh, so sánh với tình hình trước khi điều chỉnh để đánh giá tác động thực tế, từ đó kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Đồng tình với phương án phân công chuyên môn của nhà trường, cô Lê Thị Thủy, giáo viên Phân hiệu Tiểu học Ba Đình, Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh chia sẻ: “Tôi thấy việc phân công chuyên môn của nhà trường là phù hợp. Giáo viên chúng tôi đều chấp hành sự phân công và sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Cô trò Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh trong giờ học.

Bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh là mục tiêu xuyên suốt

Trong các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường, trong đó có việc phân công, bố trí giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Việc phân công cần căn cứ vào năng lực, sở trường của giáo viên, yêu cầu tổ chức dạy học và điều kiện thực tế, bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối với Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh, việc rà soát, điều chỉnh phân công giáo viên sau sáp nhập là một trong những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn trong tổ chức dạy học, nhất là yêu cầu phân hóa đối tượng học sinh, bảo đảm sự quan tâm và hỗ trợ phù hợp đối với từng em.

Thực tế, mỗi sự thay đổi trong quá trình học tập đều có thể khiến phụ huynh và học sinh băn khoăn. Vì vậy, bên cạnh việc thực hiện đúng nhiệm vụ quản lý, nhà trường cần tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong thông tin, lắng nghe ý kiến từ phụ huynh và chủ động theo dõi hiệu quả sau điều chỉnh.

Đến nay, hoạt động dạy và học tại Phân hiệu Tiểu học Ba Đình vẫn được duy trì ổn định. Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả phương án phân công mới, kịp thời có giải pháp phù hợp, bảo đảm không để những thay đổi về nhân sự ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Mục tiêu cuối cùng của việc sắp xếp, phân công giáo viên không chỉ là giải quyết những khó khăn trước mắt trong tổ chức chuyên môn mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập trong môi trường phù hợp, được quan tâm, hỗ trợ đúng năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.