Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế sẽ trực tiếp chỉ đạo các vấn đề chiến lược, cân đối ngân sách, đầu tư công trong nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: QUANG TIẾN)

Theo Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 5/11/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh lãnh đạo, điều hành chung và toàn diện hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tài chính, nội vụ, ngoại vụ, quốc phòng, an ninh và thanh tra.

Chủ tịch thành phố cũng trực tiếp chỉ đạo những vấn đề lớn, quan trọng, có tính chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội; công tác quy hoạch, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, cân đối ngân sách và thu hút đầu tư. Đáng chú ý, nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tiếp tục được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Hải Minh phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng, môi trường và văn minh đô thị. Ông được giao theo dõi việc tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng, đô thị; trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường như đất san lấp, cát, đá phục vụ thi công công trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh kiểm tra, làm việc tại các xã, phường phía bắc của thành phố Huế. (Ảnh: HIẾU EM)

Phó Chủ tịch Trần Hữu Thùy Giang phụ trách văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, báo chí và truyền thông. Phó Chủ tịch Hà Văn Tuấn phụ trách công thương, ngân sách, đất đai, tài sản công, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và hoạt động doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Mạnh được phân công phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết nước tại các hồ, đập thủy điện; đồng thời theo dõi các lĩnh vực tư pháp, lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cải cách hành chính.

Quyết định cũng giao các Phó Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo nâng cao những chỉ số đánh giá chất lượng quản trị, điều hành và môi trường kinh doanh tương ứng với lĩnh vực phụ trách, trong đó có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số cải cách hành chính.

Quyết định số 3579/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 30/7/2026 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031.