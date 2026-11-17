Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phụ trách chung, 7 phó chủ tịch phụ trách các nhóm lĩnh vực cụ thể.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong phụ trách chung các hoạt động của UBND thành phố; theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát; đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong.

Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM; phụ trách tổng thể Nghị quyết 57, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030 và Luật Phát triển đô thị.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phụ trách giải quyết công việc hằng ngày của UBND thành phố, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM giúp Chủ tịch theo dõi công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đối ngoại, hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và liên kết vùng.

Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP.HCM, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) cùng một số tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực: văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng đối với thành phố; tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý công chức, viên chức, cải cách hành chính, dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở, thi đua - khen thưởng và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đơn vị trực tiếp phụ trách gồm Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm cùng một số trường đại học, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, ODA, đường sắt đô thị, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và khoáng sản.

Đồng thời trực tiếp chỉ đạo các nội dung về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải ngân đầu tư công; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; các dự án ODA, đầu tư công, đường sắt đô thị và giao thông trọng điểm quốc gia.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở thành phố…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, xác định giá đất cụ thể, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các lĩnh vực khác gồm thủy sản, chống khai thác IUU, kinh tế biển, thủy lợi, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các tổng công ty nhà nước.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, giá và phí, tài sản công, đất công, đầu tư tư nhân, FDI, PPP và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời trực tiếp theo dõi thu, chi ngân sách; định giá đất cụ thể; quản lý tài sản công, đất công; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, PPP; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo: Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước khu vực 11, Ngân hàng Nhà nước khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố, Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC)…

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; dân tộc, tôn giáo; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát; xây dựng các văn bản pháp luật và theo dõi việc triển khai, thực hiện Luật Phát triển đô thị.

Đồng thời trực tiếp theo dõi phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm…

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo; đồng thời giúp Chủ tịch chỉ đạo Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, Khu công nghệ cao và các khu công nghệ số tập trung.

Trực tiếp chỉ đạo việc hình thành, phát triển và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2026 - 2036 và các nội dung liên quan Nghị quyết 57.

Các chương trình, đề án phụ trách gồm Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, các Khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, hệ sinh thái khởi nghiệp, đô thị thông minh, chuyển đổi số, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Quỹ Đầu tư mạo hiểm…

Ngoài các lĩnh vực được phân công, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP.HCM sẽ theo dõi, chỉ đạo một số phường, xã, đặc khu cụ thể. Các Ủy viên UBND TP.HCM cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể.