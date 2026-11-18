Trong hai ngày 18 và 19/11/2026, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao - Du lịch lần thứ I, năm 2026 với chủ đề “Xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi – Ba quốc gia, một điểm đến”. Ngày hội là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời tạo không gian kết nối sản phẩm nông nghiệp, quảng bá bản sắc địa phương và thúc đẩy tiềm năng phát triển du lịch.