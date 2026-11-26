Bể xử lý nước thải theo hướng tuần hoàn tại mỏ Pác Lạng, xã Thượng Quan. Ảnh: T.L

Phân định rõ thẩm quyền, đẩy mạnh ủy quyền

Quản lý môi trường là lĩnh vực liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, từ hoạt động sản xuất công nghiệp đến đời sống dân sinh. Với đặc điểm có nhiều khu công nghiệp, khu vực đô thị và nông thôn đan xen, Thái Nguyên đặt ra yêu cầu tổ chức quản lý theo hướng rõ đầu mối, sát địa bàn và phù hợp với tính chất từng nguồn thải.

Để cụ thể hóa chủ trương phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND ngày 7/10/2026, quy định phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Quy định xác định nguyên tắc rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ đối tượng quản lý; không chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Các cơ quan được giao thực hiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả công việc, đồng thời bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Theo đó, trách nhiệm quản lý được phân định giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp và UBND cấp xã. Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách các dự án, cơ sở ngoài khu công nghiệp, những nguồn thải có phạm vi ảnh hưởng liên xã và các vấn đề môi trường thuộc phạm vi quản lý cấp tỉnh.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý môi trường tại các khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. UBND cấp xã trực tiếp quản lý nguồn thải dân sinh, chất thải rắn sinh hoạt, các điểm tập kết, trung chuyển rác và cơ sở thuộc đối tượng đăng ký môi trường theo thẩm quyền.

Chính quyền cấp xã được giao nhiều nhiệm vụ gắn trực tiếp với địa bàn. Ngoài quản lý chất thải sinh hoạt, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND cấp xã còn trực tiếp chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường theo phương châm "4 tại chỗ". Nhiệm vụ này giúp địa phương chủ động cảnh báo cộng đồng, khoanh vùng và triển khai biện pháp khắc phục ban đầu khi xảy ra sự cố.

Cùng với phân cấp trách nhiệm, tỉnh đẩy mạnh ủy quyền giải quyết các thủ tục chuyên ngành thuộc thẩm quyền cấp tỉnh. Theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 3/7/2026 và Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 24/8/2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở ngoài khu công nghiệp.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện những nhiệm vụ tương tự đối với các dự án, cơ sở trong khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu này. Thời hạn ủy quyền đến hết ngày 30/6/2027. Việc phân định thẩm quyền theo địa bàn giúp xác định rõ cơ quan đầu mối giải quyết hồ sơ, hạn chế việc chuyển qua nhiều cấp.

Chuyển trọng tâm sang hậu kiểm

Một nội dung đáng chú ý trong đổi mới phương thức quản lý môi trường tại Thái Nguyên là cách thức tiếp nhận và xử lý đăng ký môi trường. Theo Văn bản số 10040/SNNMT-BVMT ngày 14/8/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường làm đầu mối tiếp nhận bản đăng ký môi trường đối với các dự án ngoài khu công nghiệp. Chi cục không thực hiện thẩm định, phê duyệt, xác nhận nội dung đăng ký hoặc yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Sau khi tiếp nhận, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản thông báo ghi nhận hồ sơ. Văn bản này không phải là quyết định phê duyệt, xác nhận hay chấp thuận đăng ký môi trường, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới. Chủ dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã đăng ký và việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Quy định này giúp hạn chế phát sinh khâu trung gian trong xử lý thủ tục, đồng thời chuyển trọng tâm quản lý sang theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã đăng ký. Để bảo đảm công khai, văn bản phản hồi tiếp nhận phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký và cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

Hoạt động thu hồi đất đá thải tại mỏ than Khánh Hòa giúp giảm diện tích bãi thải, tạo thêm mặt bằng phục vụ sản xuất. Ảnh: T.L

Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm lập danh mục theo dõi các thông tin về loại hình, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất; nguồn phát sinh chất thải; công trình thu gom, xử lý; biện pháp giảm thiểu bụi, mùi, tiếng ồn, độ rung; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố và tiến độ hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Những thay đổi về quy mô, công nghệ so với nội dung đăng ký ban đầu cũng được cập nhật để phục vụ công tác quản lý.

Trên cơ sở đó, hoạt động kiểm tra, giám sát được tập trung vào các dự án có nguồn thải lớn, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao, hồ sơ đăng ký chưa rõ ràng hoặc có phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng. Cách làm này giúp cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào những đối tượng tiềm ẩn nguy cơ tác động đến môi trường, hạn chế kiểm tra dàn trải.

Để cơ chế hậu kiểm phát huy hiệu quả, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiếp tục quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ, bảo đảm năng lực chuyên môn và phương tiện phục vụ quản lý. Đối với cấp xã, việc tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ giúp cán bộ phụ trách môi trường nâng cao khả năng nhận diện nguồn thải, phát hiện dấu hiệu vi phạm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Cùng với đó, duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND cấp xã sẽ hỗ trợ phối hợp kiểm tra, giám sát và giải quyết hiệu quả những vấn đề liên quan.

Việc phân cấp, ủy quyền đang từng bước làm rõ đầu mối, trách nhiệm quản lý môi trường tại Thái Nguyên. Cùng với giảm khâu trung gian trong giải quyết thủ tục, tỉnh chú trọng công khai thông tin, tăng cường kiểm tra và giám sát sau đăng ký, cấp phép. Đây là hướng đi cần thiết để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa giữ vững kỷ cương pháp luật và kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm trên địa bàn.