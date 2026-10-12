Phân cấp thẩm quyền quản lý quy hoạch cho cấp xã

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 75/2026 quy định phân cấp một số nội dung về quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Một góc phường Nam Nha Trang.

Cụ thể, UBND tỉnh phân cấp cho UBND xã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn. Đối với các dự án đầu tư xây dựng nằm trong địa giới hành chính của một đơn vị cấp xã, UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp xã chấp thuận vị trí, ranh giới sử dụng đất, phương án tuyến hoặc mặt bằng tổng thể tại những khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết ngành theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn đối với nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch được UBND tỉnh giao tổ chức lập cho các cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và UBND cấp xã. Việc phê duyệt dự toán phải thực hiện trong phạm vi được phân cấp và theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân cấp bố trí nhân sự có chuyên môn phù hợp, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung, tiến độ và kết quả thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung được phân cấp; tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-10-2026, thay thế Quyết định số 07/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa (trước sắp xếp) và Quyết định số 48/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp).