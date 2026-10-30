Phân cấp thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố

Quyết định nêu rõ: Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện nội dung được phân cấp tại Điều 4 (nội dung phân cấp) quyết định này đảm bảo đúng trình tự theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, hướng dẫn đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện phân cấp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh đột xuất, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo.

Việc phân cấp nhằm đáp ứng yêu cầu thống nhất cơ quan đầu mối thực hiện cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Xác định rõ nội dung phân cấp của cơ quan đầu mối trong thực hiện cho phép tổ chức, cho chủ trương đăng cai hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố. Tuân thủ các quy định của Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg, ngày 9-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, những nội dung khác không quy định tại quyết định này thực hiện theo Quyết định số 30/2026/QĐ-TTg, ngày 9-6-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.