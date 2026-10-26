Phân cấp thẩm quyền cấp tài khoản Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon

Phân cấp thẩm quyền cấp tài khoản Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon - Ảnh minh họa

Nghị định 396/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 về đăng ký tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ cacbon theo hướng quy định rõ cơ quan cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia theo từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, Nghị định quy định đối với cơ sở được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính, cơ quan, tổ chức tham gia chương trình, dự án được đăng ký theo các cơ chế tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20a Nghị định này, cơ quan, tổ chức tham gia dự án carbon rừng có diện tích rừng thuộc phạm vi hành chính trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia và gửi thông tin cho cơ sở, cơ quan, tổ chức.

Đối với cơ quan, tổ chức tham gia dự án được đăng ký theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia và gửi thông tin cho tổ chức sau khi phê duyệt đăng ký dự án;

Đối với cơ quan, tổ chức tham gia chương trình, dự án đăng ký theo cơ chế tại điểm c khoản 1 Điều 20a Nghị định này, cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tài khoản theo một trong các hình thức: trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh trong trường hợp dự án đăng ký trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc tới Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh của một trong các khu vực thực hiện dự án trong trường hợp dự án đăng ký trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận hồ sơ cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia và gửi thông tin cho cơ quan, tổ chức; trường hợp từ chối cấp tài khoản phải nêu rõ lý do.

Việc định danh và xác thực tổ chức, cá nhân khi truy cập, sử dụng Hệ thống đăng ký quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định 396/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 10 vào sau khoản 9 Điều 20. Cụ thể, trình tự thực hiện các thủ tục: đăng ký, điều chỉnh, hủy đăng ký dự án carbon rừng; cấp tín chỉ carbon rừng theo cơ chế, trao đổi bù trừ tín chỉ các bon trong nước áp dụng theo quy định tại Nghị định số 180/2026/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng.".

Nghị định 396/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, thay thế một số biểu mẫu tại Phụ lục V và bãi bỏ khoản 3 Điều 20a cùng một số biểu mẫu cũ. Hồ sơ đã được bộ quản lý lĩnh vực tiếp nhận trước ngày 1/8/2026 tiếp tục được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận, không phải nộp lại.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2026./.