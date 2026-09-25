Phân cấp Sở Y tế thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em

Theo đó, đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội, Sở Y tế có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hành nghề công tác xã hội theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP; đăng ký hành nghề công tác xã hội tại Việt Nam đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP.

Đối với lĩnh vực trẻ em, Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ về chăm sóc thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP; thực hiện nhiệm vụ về chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP; thực hiện các nhiệm vụ về công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em theo quy định tại điểm a, điểm d Điều 24 Nghị định số 147/2025/NĐ-CP; thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2025/TT-BYT.

UBND thành phố giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nội dung theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố trong phạm vi được phân cấp. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/10/2026.