Phân cấp Sở Xây dựng cấp phép cho nhà thầu nước ngoài

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 76/2026 về phân cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân; cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Theo quyết định, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 212/2026 của Chính phủ về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Đồng thời, Sở Xây dựng được phân cấp thực hiện cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, bao gồm cả giấy phép điều chỉnh, theo quy định tại Nghị định số 212/2026 của Chính phủ. Việc phân cấp áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên và dự kiến đặt văn phòng điều hành tại Khánh Hòa.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp đúng quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương; báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, bảo đảm việc thực hiện hiệu quả, minh bạch, đúng quy định.

Quyết định số 76/2026 thay thế Quyết định số 35 ngày 13-6-2025 của UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I; sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.