Phân cấp quyết định đầu tư xây dựng cho nhiều cơ quan, địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Sỹ Thắng /TTXVN

Theo quyết định, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, sử dụng vốn đầu tư công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, có tổng mức đầu tư dưới 25 tỷ đồng. Điều kiện là dự án do sở hoặc đơn vị trực thuộc sở làm chủ đầu tư.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế được quyết định đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng các nguồn vốn nêu trên, được đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, các khu công nghiệp và các dự án đầu tư xây dựng khác được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Tài chính được ủy quyền quyết định đầu tư các dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, ngoại trừ các dự án thuộc phạm vi đã phân cấp cho các sở và Ban Quản lý Khu kinh tế.

Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định đầu tư cũng được phân cấp trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đầu tư công trình chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, do cấp xã hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư, sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, có tổng mức đầu tư dưới 25 tỷ đồng.

Việc quyết định đầu tư ở cấp xã được thực hiện sau khi UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phòng, chống thiên tai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chủ tịch UBND cấp xã được quyết định đầu tư các dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do mình hoặc đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.

Cùng với phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định mới cũng giao Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án thuộc phạm vi được ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền. Khi ban hành quyết định phê duyệt dự án, các cơ quan, đơn vị và địa phương được ủy quyền phải gửi quyết định đến Sở Tài chính để quản lý, theo dõi và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với các dự án đã được quyết định đầu tư theo thẩm quyền ủy quyền trước đây, người đã được ủy quyền tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện cho đến khi hoàn thành quyết toán vốn đầu tư.

Các hồ sơ dự án đã được tiếp nhận nhưng chưa được quyết định đầu tư trước khi quyết định mới có hiệu lực sẽ thực hiện theo thẩm quyền mới. Trường hợp có thay đổi về thẩm quyền, cơ quan đang thụ lý hồ sơ phải hoàn thiện, bàn giao hồ sơ, tài liệu và kết quả công việc đã thực hiện cho cơ quan, người có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết.