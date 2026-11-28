Các nhiệm vụ được giao rõ hơn, gắn với nguồn lực và trách nhiệm, giúp nhiều việc được giải quyết tại cơ sở, giảm khâu trung gian, nâng hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Từ nghị quyết của HĐND đến cơ chế phân cấp cụ thể

Trong bối cảnh thành phố phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ chiến lược, công tác phân cấp, phân quyền được xác định là khâu then chốt nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Qua đó, tăng tính chủ động, trách nhiệm của cấp xã, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2026, trước những khó khăn về nguồn lực và kinh phí khi thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, bổ sung có mục tiêu ngân sách cho các xã, phường. Các quyết định bổ sung, điều chỉnh dự toán được ban hành nhằm bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, nhất là các chính sách mới phát sinh như chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học...

Hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Điểm Phục vụ hành chính công xã Ứng Hòa. Ảnh: Quang Thái

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi (Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND về định mức phân bổ ngân sách, tỷ lệ thu phân chia giữa các cấp; Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, được sửa đổi tại Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND), UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND và 69/2025/QĐ-UBND, phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong 18 lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Các nghị quyết của HĐND thành phố tạo cơ sở gắn nhiệm vụ với nguồn lực: Thành phố tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm, cấp xã chủ động kinh phí thực hiện công việc thuộc thẩm quyền.

Bàn giao nhiệm vụ, đưa công việc về sát địa bàn

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành tổ chức bàn giao nhiệm vụ, hướng dẫn chuyên môn, rà soát điều kiện bảo đảm về nhân lực, tài chính, tài sản, cơ sở dữ liệu và xử lý những khó khăn phát sinh tại cấp xã.

Trong nhóm hạ tầng đô thị, khoảng 22.037km đường bộ đã bàn giao cho xã, phường; thành phố tiếp tục quản lý 1.609 tuyến trục chính, dài 2.644,75km. Địa phương chủ động duy tu, sửa chữa tuyến đường được giao; trục chính vẫn do thành phố quản lý thống nhất.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện quy định phòng cháy, chữa cháy tại phường Thanh Liệt. Ảnh: Vân Hà

Ở lĩnh vực môi trường, 126/126 xã, phường tiếp nhận, duy trì vệ sinh từ ngày 1-12-2025. Thành phố bàn giao 535 hồ, đập; 1.411 trạm bơm; 145 tuyến kênh và 299 cống cho cơ sở quản lý. Rõ đầu mối giúp địa phương nắm tình hình, vận hành, duy tu và xử lý vấn đề phát sinh.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, 109 công trình cấp huyện trước đây tại 31 xã, phường và 72 công trình tượng đài, tranh đã được chuyển giao. 100% xã, phường có Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao hoặc mô hình tương ứng. Đến nay, Phường Đông Ngạc số hóa 100% hồ sơ di tích; phường Dương Nội xây dựng dữ liệu 3D, mã QR cho 8 di tích. Năm 2026, 14 công viên được hạ rào, chỉnh trang thành không gian mở...

Gắn thẩm quyền với nguồn lực, nâng chất lượng phục vụ

Về phân cấp nhiệm vụ chi, trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã phân cấp 11 khoản thu cấp xã hưởng 100% và 4 khoản thu thực hiện phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã (lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, tàu thuyền và tài sản khác trên địa bàn các phường; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân do Thuế cơ sở thu và thu tiền sử dụng đất).

Cấp thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ có tính chất liên vùng, liên xã, quy mô lớn, mang tính chiến lược, đồng bộ. Cấp xã chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ gắn trực tiếp với đời sống dân cư, cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu như giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; y tế cơ sở, y tế dự phòng; văn hóa, thể thao, bảo đảm xã hội và các dịch vụ công ích về cây xanh, vườn hoa, công viên.

Cách phân định này giúp địa phương chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề dân sinh, đồng thời bảo đảm những nhiệm vụ có tính chất liên vùng, cần sự điều phối thống nhất vẫn do cấp thành phố đảm nhiệm.

Hiệu quả phân cấp giải quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thể hiện ở giải quyết thủ tục hành chính. Đến 22-10-2026, Hà Nội có 1.967 thủ tục, gồm 1.225 thủ tục đủ điều kiện trực tuyến toàn trình, 715 trực tuyến một phần và 27 thực hiện trực tiếp. 100% thủ tục được đưa lên hệ thống tập trung, tiếp nhận không phụ thuộc địa giới; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 97,80%, số hóa hồ sơ, kết quả đạt 97,75%. Hệ thống giúp theo dõi tiến độ, phát hiện khâu chậm, nâng trách nhiệm giải quyết.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại xã Quang Minh. Ảnh: Quang Thái

Từ ngày 1-7-2025 đến 31-1-2026, thành phố đã giải quyết hơn 2,26 triệu hồ sơ hành chính thông qua cơ chế phân cấp, ủy quyền, tiết kiệm khoảng 63,5 tỷ đồng chi phí xã hội. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, tiếp tục tiết kiệm trên 37 tỷ đồng cho người dân và doanh nghiệp.

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giúp cấp xã chủ động chuẩn bị đầu tư, theo dõi dự án, bố trí vốn công trình dân sinh. Đến 31-10-2026, giải ngân đầu tư công đạt 125.421 tỷ đồng, bằng 104,52% kế hoạch Thủ tướng giao và 75,87% kế hoạch thành phố giao...

Trao quyền gắn với trách nhiệm Triển khai thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật đô năm 2026, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định về biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố, đã trao thẩm quyền trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định áp dụng, tạm ngừng hoặc chấm dứt biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm thuộc địa bàn quản lý. Thực tế triển khai tại các địa phương cho thấy, nghị quyết đã tạo thêm công cụ pháp lý để xử lý những vi phạm tồn tại kéo dài. Tại xã Thường Tín, trong số 546 công trình nhà xưởng, lều lán được rà soát, có 478 trường hợp vi phạm cần xử lý theo lộ trình. Trong đó có hơn 50 trường hợp đã dừng sản xuất, ký cam kết xin ngừng cung cấp điện để tự tháo dỡ công trình, hoàn trả mặt bằng đất nông nghiệp. Còn phường Thanh Liệt xác định hơn 900 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp và đất do UBND phường quản lý, trong đó 220 trường hợp đã lập hồ sơ. Đến tháng 9-2026, toàn bộ công trình nhà xưởng, kho bãi vi phạm tại khu vực này đã bị cắt điện, nước...

Từ nghị quyết của HĐND thành phố đến quyết định, kế hoạch của UBND thành phố, phân cấp từng bước làm rõ đầu việc, thẩm quyền và nguồn lực. Cấp cơ sở chủ động giải quyết công việc thường xuyên; sở, ngành tập trung hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vấn đề liên ngành, liên địa bàn. Qua đó, quy trình rút gọn, trách nhiệm rõ hơn, nâng hiệu lực điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp tại cơ sở.