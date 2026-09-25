Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cùng chủ trì Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ máy ổn định, không để phát sinh khoảng trống thẩm quyền

Qua dự thảo Báo cáo và các ý kiến trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đánh giá đối với Thành phố Hồ Chí Minh phải đặt trong bối cảnh rất đặc thù. Đó là quy mô tổ chức đảng, đảng viên và đội ngũ cán bộ lớn; không gian quản trị sau sắp xếp rộng. Thành phố vừa phải giữ ổn định tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vừa chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới và thực hiện các mục tiêu phát triển rất cao. Vì vậy, báo cáo không chỉ xem xét việc thực hiện đúng quy trình, thủ tục, mà tập trung hơn vào vai trò, trách nhiệm và hiệu lực lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn bộ quá trình thực hiện công tác cán bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 220 Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy đã có nhiều nỗ lực lớn trong giữ ổn định bộ máy, kịp thời ban hành các quy định, cơ chế phân cấp và có nhiều cách làm mới về tăng cường cán bộ cho cơ sở, đánh giá cán bộ theo sản phẩm, chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ, sau sắp xếp, Thành phố có 173 đảng bộ trực thuộc, phạm vi quản lý cán bộ rộng, đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý rất lớn.

Trong bối cảnh đó, Thành ủy đã giữ được sự ổn định, lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ, không để phát sinh khoảng trống thẩm quyền, đồng thời từng bước chuyển trọng tâm từ “ổn định bộ máy” sang “nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi”.

Trong đó, một trong những điểm nổi bật là chỉ trong vòng 5 tháng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị trình Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, đưa vào luật nhiều nội dung đột phá, có thể nói là mang tính lịch sử, thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy.

Bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng ghi nhận nhiều kết quả cụ thể trong quy hoạch, bố trí, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ như: tăng cường, biệt phái công chức có chuyên môn về cơ sở; chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ và chất lượng; xây dựng công cụ KPI, phần mềm đánh giá; nỗ lực số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên và tổ chức đảng.

Các đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Theo Chủ tịch Quốc hội, những kết quả ở Ban Tổ chức Thành ủy, phường Đức Nhuận, xã Đất Đỏ và các cơ sở khác là minh chứng cho hiệu lực lãnh đạo của Thành ủy khi chủ trương đã được chuyển hóa thành mô hình và sản phẩm cụ thể.

Về lãnh đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, nhiều chương trình, kế hoạch hành động của Thành phố được ban hành kịp thời, phân công cơ quan chủ trì và gắn với nhiệm vụ phát triển của Thành phố, với trách nhiệm người đứng đầu.

Đối với hạn chế được chỉ ra ở đợt 1, đến ngày 15/7/2026, 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình hoặc kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thành ủy đã triển khai Bộ tiêu chí 6 nhóm để đánh giá chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành ủy tiếp tục nâng lên một bước là “đã học, đã quán triệt, đã ban hành chương trình” sang “đã tạo ra chuyển biến gì, sản phẩm gì, giải quyết được vấn đề gì”. Cần rõ mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, chỉ số tác động và cơ chế đánh giá định kỳ; bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Giao thẩm quyền phải đồng thời giao điều kiện thực hiện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục rà soát toàn bộ cơ chế phân cấp theo nguyên tắc: giao thẩm quyền phải đồng thời giao điều kiện thực hiện, cấp trực tiếp quản lý, phân công, sử dụng cán bộ phải chịu trách nhiệm chính về nhận xét, đánh giá và chất lượng đầu ra. Phân cấp phải làm bộ máy xử lý công việc nhanh hơn, gần dân hơn, hiệu quả hơn, nhưng không được dẫn tới phân tán trách nhiệm hoặc tạo khoảng cách xa về chất lượng giữa các địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Về quy hoạch, bố trí, luân chuyển và đánh giá cán bộ, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, nguồn cán bộ chuyên sâu và cán bộ khoa học-công nghệ vẫn còn hạn chế; giữa các khối, ngành, cấp còn chưa thật liên thông. Thành phố đã nỗ lực đánh giá bằng sản phẩm, tiến độ, chất lượng và KPI; tuy nhiên, kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, khen thưởng, sàng lọc và thay thế cán bộ.

Về kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, các hoạt động từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tự kiểm tra chuyên đề ở một số cấp ủy chưa thường xuyên; dữ liệu phục vụ kiểm soát chưa liên thông. Đồng chí yêu cầu việc chuyển đổi số phải phục vụ quản trị, dự báo và cảnh báo rủi ro, chứ không dừng ở số hóa quy trình cũ.

Về kết quả khắc phục sau kiểm tra, giám sát đợt 1, Thành ủy đã khắc phục 2/2 nội dung; đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quán triệt nghị quyết và 173/173 cấp ủy trực thuộc đã ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đối với đợt 2, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 98, phân công các cơ quan thực hiện 21 nội dung thuộc 4 nhóm. Tuy nhiên, ở thời điểm hồ sơ phục vụ Đoàn, nhiều nội dung vẫn đang trong quá trình triển khai, chưa đủ căn cứ để phân loại đầy đủ từng nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫnnhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí, vai trò đặc biệt; yêu cầu đối với công tác cán bộ cũng phải đặt ở mức cao hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Mục tiêu cuối cùng của kiểm tra, giám sát không phải chỉ để chỉ ra đúng-sai về quy trình, mà quan trọng hơn là giúp Ban Thường vụ Thành ủy nhìn rõ những khâu cần củng cố, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nội dung phải nâng tầm để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, Thành phố sẽ triển khai, thực hiện tốt Luật Phát triển đô thị, triển khai các nghị quyết của Đảng; đạt được những chỉ tiêu mà Thành phố đề ra, đặc biệt là tăng trưởng hai con số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tiếp thu các ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định, qua kiểm tra, giám sát (đợt 1 và đợt 2), Thành phố đã chủ động triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Đối với đợt 3 này, Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất với những đánh giá cụ thể, rõ ràng của Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời khẳng định, Thành phố nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót và vướng mắc được Đoàn chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhân nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu. (Ảnh: LÂM HIỂN)

Trước đó, chiều 25/9, trong không khí rộn ràng đón Tết Trung thu của thiếu nhi cả nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà trung thu cho các cháu bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi, động viên các cháu bệnh nhi. Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các cháu, Chủ tịch Quốc hội động viên các cháu yên tâm điều trị, giữ tinh thần vui tươi, sớm bình phục để trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu bệnh nhi; đồng thời trao 100 phần quà Trung thu đến các cháu đang điều trị tại bệnh viện.