Phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cấp C/O về địa phương

Tại hội nghị, đại diện phòng Xuất xứ hàng hóa (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương) đã thông tin về các khung khổ pháp lý liên quan đế việc triển khai cấp C/O. Cụ thể, theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP và Thông tư số 40/2025/TT-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chính thức phân cấp, giao thẩm quyền thực hiện cấp C/O và văn bản chấp thuận cho UBND cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND cấp tỉnh sẽ giao nhiệm vụ trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn - chủ yếu là Sở Công Thương các tỉnh, thành phố – triển khai thực hiện song song với Cục Xuất nhập khẩu.

Hội nghị được tổ chức ở Lai Châu

Việc phân cấp này mở rộng tối đa phạm vi xử lý tại địa phương đối với hơn 19 mẫu C/O ưu đãi và không ưu đãi. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại tỉnh sẽ thẩm định và cấp các loại C/O quan trọng như Form D (ATIGA), Form E (ASEAN - Trung Quốc), Form EUR.1 (EVFTA, UKVFTA), Form CPTPP, Form RCEP, Form AK, Form AJ... cùng các chứng nhận xuất xứ không ưu đãi và cơ chế mã số REX.

Để đảm bảo công tác chứng nhận xuất xứ diễn ra chặt chẽ và thông suốt, Thông tư 40/2025/TT-BCT quy định rõ các cơ quan được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ phải đáp ứng đủ 4 điều kiện cốt lõi, như đội ngũ nhân lực với yêu cầu cán bộ ký duyệt và công chức thẩm định phải trải qua tập huấn chuyên sâu, nắm vững quy tắc xuất xứ; Thiết lập tài khoản thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định; Đồng thời chuẩn bị Hạ tầng số kết nối ổn định với Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn để xử lý hồ sơ và phát hành biên lai điện tử; Bên cạnh đó phải đảm bảo không gian làm việc, khu vực tiếp nhận hồ sơ và kho lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn.

Theo đại diện Bộ Công Thương, trong thời hạn 90 ngày kể từ khi Thông tư có hiệu lực, UBND cấp tỉnh phải ban hành văn bản triển khai, đồng thời đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền gửi về Cục Xuất nhập khẩu để thông báo với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, các cơ quan được giao nhiệm vụ tại địa phương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn thương nhân; đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ (gồm cả tiền kiểm và hậu kiểm cơ sở sản xuất) nhằm phòng chống gian lận xuất xứ, bảo vệ uy tín hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn chuyển giao, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị các Sở Công Thương khẩn trương kiện toàn bộ máy, đăng ký tài khoản chữ ký số trên hệ thống eCoSys và chủ động gửi nhu cầu đào tạo tập huấn về Bộ Công Thương để được hỗ trợ kịp thời.