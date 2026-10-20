Phân cấp mạnh hơn, không hạ thấp tiêu chuẩn bảo vệ di tích

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 20/10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí.

Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Luật gồm 8 điều, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ sang Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (ảnh QH).

Với Luật Du lịch, các nội dung sửa đổi tập trung phân định thẩm quyền, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh và hoàn thiện thủ tục hành chính.

Dự thảo sửa đổi Luật Thư viện theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp thẩm quyền tiếp nhận thông báo hoạt động thư viện cho UBND cấp tỉnh, cấp xã, đồng thời chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đối với Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí, các nội dung sửa đổi hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động điện ảnh, quảng cáo và điều chỉnh một số thủ tục trong hoạt động báo chí.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Riêng Luật Di sản văn hóa, dự thảo sửa đổi, bổ sung 9/95 điều, tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; giảm thủ tục hành chính trong bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; hoàn thiện quy định về khảo cổ và điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực di sản.

Bảo đảm điều kiện thực hiện sau phân cấp, phân quyền

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành dự án Luật, cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi, bổ sung.

Đối với Luật Di sản văn hóa, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, quy định chặt chẽ các nội dung liên quan, bảo đảm nguyên tắc không hạ thấp tiêu chuẩn chuyên môn, không làm giảm mức độ bảo vệ di tích.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật (ảnh QH).

Ủy ban cũng lưu ý cần nghiên cứu cơ chế phối hợp, lấy ý kiến cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh khi xem xét cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực biên giới, hải đảo, khu vực quy hoạch công trình quốc phòng, khu quân sự, vừa bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, vừa tránh phát sinh thủ tục không cần thiết.

Với Luật Thể dục, thể thao, Ủy ban tán thành việc phân cấp một số thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá đầy đủ các điều kiện bảo đảm thực hiện sau phân cấp, phân quyền; đồng thời quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi triển khai.