Phân cấp giúp tăng tính chủ động cho địa phương

Gia đình có 70m2 đất ở bị thu hồi để làm đường, trong khi diện tích đất tối thiểu tại địa phương là 80m2. Nếu tiền bồi thường không đủ mua suất tái định cư tối thiểu, người dân có được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch hay phải trả thêm tiền?