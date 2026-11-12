Phân cấp giúp tăng tính chủ động cho địa phương
Sáng 12/11, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND thành phố, UBND một số xã, phường về thực hiện phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phan-cap-giup-tang-tinh-chu-dong-cho-dia-phuong-246261112111352204.htm