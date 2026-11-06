Phân cấp đấu thầu không có nghĩa là buông lỏng quản lý

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 6/11, giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tiếp tục rà soát để làm rõ phạm vi áp dụng của luật và bảo đảm đồng bộ với các luật chuyên ngành.

Một trong những nội dung được Bộ trưởng nhấn mạnh là việc mở rộng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Theo đó, bên cạnh đấu thầu cạnh tranh còn có đàm phán cạnh tranh, chỉ định thầu. Tuy nhiên, các hình thức này cần có tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng, đi kèm kiểm tra, giám sát để bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lợi dụng chính sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình làm rõ các ý kiến đại biểu Quốc hội nêu (ảnh QH).

Không thể chỉ chọn nhà thầu có giá thấp

Đề cập đến hiệu quả và chất lượng đấu thầu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đồng tình với ý kiến đại biểu Quốc hội về tình trạng có nhà thầu bỏ giá rất thấp nhưng không quan tâm đến chất lượng và thời gian thực hiện.

Để khắc phục vấn đề này, dự thảo luật đã bổ sung quy định tập trung đánh giá tiêu chí kỹ thuật hoặc kết hợp cả tiêu chí kỹ thuật và giá, nhằm lựa chọn được nhà thầu có chất lượng tốt để triển khai dự án.

Bộ trưởng cũng cho biết dự thảo bổ sung quy định tăng cường sử dụng cơ sở dữ liệu, kết nối liên thông giữa các cơ quan có trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin giá phù hợp, tạo căn cứ tham chiếu khi lựa chọn nhà thầu.

Toàn cảnh phiên họp (ảnh QH).

Đối với mua sắm thiết bị y tế, dự án luật có quy định bảo đảm tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu kịp thời phục vụ khám, chữa bệnh. Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế rà soát kỹ các điều khoản, bảo đảm tính khả thi nhưng vẫn chặt chẽ.

Phân cấp nhưng không buông lỏng quản lý

Về quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo tinh thần của Trung ương và Quốc hội. Tuy nhiên, việc giao quyền phải gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa lạm dụng và bảo đảm lựa chọn nhà thầu chính xác.

“Phân cấp, phân quyền nhưng không có nghĩa là buông lỏng quản lý và đề cao trách nhiệm của người được quyết định”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự phiên họp (ảnh QH).

Dẫn số liệu năm 2025, Bộ trưởng cho biết có khoảng gần 600.000 gói thầu, trong đó tỷ lệ phân cấp, phân quyền đến chỉ định thầu khoảng gần 72%. Đây là khối lượng rất lớn. Theo Bộ trưởng, việc phân cấp, phân quyền đã có hiệu quả và căn cứ điều kiện cụ thể sẽ tiếp tục giao trách nhiệm cho người đứng đầu quyết định, đồng thời chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của đại biểu Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tính khả thi.