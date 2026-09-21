Phân cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và HTX tham gia xuất khẩu

Doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo thơm sang thị trường Châu Âu - Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh kể từ ngày 1/7/2026, theo quy định tại Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ.

Đáng chú ý, văn bản yêu cầu quá trình giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm không để xảy ra tình trạng ách tắc hồ sơ, gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Song song đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại địa phương, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận hoặc lợi dụng việc phân cấp để trục lợi.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về công tác chứng nhận chủng loại gạo thơm trên địa bàn; bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng thời hạn, công khai và minh bạch.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ động theo dõi diễn biến thị trường xuất khẩu gạo thơm, kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Nông nghiệp và Môi trường, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xuất khẩu gạo; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định về xuất khẩu gạo thơm theo các cam kết quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý được giao phối hợp xác minh thông tin phục vụ việc cấp giấy chứng nhận, bảo đảm tính chính xác về vùng sản xuất, giống lúa, diện tích, sản lượng và các thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương có trách nhiệm tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, thu mua, sơ chế và chế biến gạo thơm; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định về sản xuất, truy xuất nguồn gốc, lưu giữ hồ sơ và chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu.

Việc phân cấp công tác chứng nhận chủng loại gạo thơm được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với việc trao thêm thẩm quyền cho địa phương, yêu cầu về tính minh bạch, kiểm soát chất lượng và xác thực nguồn gốc nguyên liệu cũng được đặt ra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm uy tín của gạo thơm Việt Nam trên thị trường quốc tế, đặc biệt tại các thị trường có yêu cầu cao như EU và Vương quốc Anh./.