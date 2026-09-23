Phân cấp cho Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công chứng

Theo đó, UBND thành phố phân cấp cho Sở Tư pháp xem xét, quyết định các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, gồm 7 nội dung: cho phép thành lập văn phòng công chứng (VPCC); cho phép hợp nhất VPCC theo loại hình công ty hợp danh; cho phép sáp nhập VPCC theo loại hình công ty hợp danh; cho phép chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của toàn bộ thành viên hợp danh của VPCC; cho phép chuyển đổi VPCC; cho phép bán VPCC; thu hồi quyết định cho phép thành lập VPCC.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung được phân cấp theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; định kỳ báo cáo, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp về UBND thành phố và không được phân cấp tiếp nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND thành phố phân cấp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2026.