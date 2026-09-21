Phân cấp cho địa phương kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu diễn ra suôn sẻ

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Từ ngày 1/9, theo Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu được chuyển từ các đơn vị thuộc Bộ về cơ quan chuyên môn tại địa phương. Sau hơn nửa tháng thực hiện phân cấp, hồ sơ tại các địa bàn có lượng hàng lớn cơ bản được giải quyết đúng hạn.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cục đã nhận báo cáo từ 24 tỉnh, thành phố trong thời gian đầu triển khai Thông tư 22, trong đó 19 địa phương phát sinh hồ sơ. Tổng cộng hơn 7.400 hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết. Lào Cai có số lượng lớn nhất với khoảng 3.800 hồ sơ, tiếp đến là Lạng Sơn với hơn 2.100 hồ sơ. Đây là hai địa bàn cửa khẩu có lượng hàng lớn, doanh nghiệp thường đăng ký và cần hồ sơ được giải quyết trong ngày.

Tại Lạng Sơn, hồ sơ phải hoàn tất trong khoảng 24 giờ để đáp ứng hoạt động thông quan. Dù số lượng hồ sơ lớn, hai địa phương này không để xảy ra tồn đọng. Cán bộ và lãnh đạo phụ trách được huy động để xử lý hồ sơ ngay trong ngày, kể cả ngoài giờ khi cần thiết. Tính đến ngày 10/9, trong 11 địa phương gửi báo cáo, chưa ghi nhận lô hàng bị tồn đọng hoặc chậm giải quyết thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu.

Tại Hà Nội, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, địa phương gặp một số lúng túng trong 1-2 ngày đầu. Nguyên nhân là lãnh đạo Sở cần xem xét thẩm quyền ký mới và cán bộ phải làm quen quy trình. Sau thời gian này, phần lớn hồ sơ được xử lý trong ngày, thay vì sử dụng hết thời hạn theo quy định. Các vướng mắc ban đầu liên quan đến yêu cầu bản chính trong hai thủ tục hoặc phân quyền tài khoản đã được Sở gửi tới cơ quan chuyên ngành để hướng dẫn.

Tuy nhiên, việc một số địa phương thay đổi người tiếp nhận, phê duyệt và ký kết quả đang làm phát sinh thêm thao tác kỹ thuật, ảnh hưởng quá trình xử lý hồ sơ trên hệ thống. Tại phiên họp đánh giá sáng 18/9, Phó Cục trưởng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đã cử đầu mối, nhân sự và phối hợp cơ quan chuyên ngành, đơn vị chuyển đổi số để vận hành hệ thống. Các nhóm hỗ trợ được lập để giải đáp nghiệp vụ và xử lý vướng mắc trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Vấn đề phát sinh là một số địa phương chưa giữ ổn định người thực hiện. Có nơi liên tục thay đổi người ký, từ chi cục trưởng, trưởng phòng đến giám đốc hoặc phó giám đốc sở. Mỗi lần thay đổi, hệ thống phải cấu hình lại tài khoản và thẩm quyền tương ứng. Đơn vị kỹ thuật chỉ có thể thực hiện khi nhận được văn bản chính thức của địa phương, không thể căn cứ vào thông báo qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các địa phương xác định rõ cơ quan, người có thẩm quyền và bố trí đầu mối tương đối ổn định. Việc này giúp hệ thống vận hành liên tục, đồng thời hạn chế tình trạng phải điều chỉnh tài khoản nhiều lần trong thời gian ngắn.