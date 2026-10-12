Phân cảnh táo bạo hiếm hoi của Triệu Lệ Dĩnh

Nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, khán giả thường nhớ tới những vai diễn cổ trang nổi tiếng như Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều. Tuy nhiên, ít người biết rằng trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, nữ diễn viên từng thử sức với hình tượng táo bạo hơn trong Cung Tỏa Trầm Hương.

Bộ phim có sự tham gia của Châu Đông Vũ, Trần Hiểu và Chu Tử Kiêu, lấy bối cảnh cung đình với những mối quan hệ phức tạp cùng cuộc cạnh tranh quyền lực. Trong tác phẩm, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Lưu Ly, một cung nữ có tham vọng đổi đời, sẵn sàng sử dụng nhan sắc và thủ đoạn để tiến thân. Đây là nhân vật phản diện có tính cách khác biệt so với những vai nữ chính giàu lòng trắc ẩn mà cô thường thể hiện về sau.

Triệu Lệ Dĩnh từng đóng cảnh nóng táo bạo thời mới vào nghề.

Điểm khiến vai diễn được nhắc lại là phân đoạn thân mật giữa Lưu Ly và Cửu A Ca, nhân vật do Chu Tử Kiêu thủ vai. Theo nội dung được chia sẻ về bộ phim, cảnh quay có tạo hình gợi cảm, trong đó Lưu Ly mặc yếm mỏng và có những cử chỉ gần gũi với bạn diễn. Phân đoạn này được xem là một trong những lần hiếm hoi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong tình huống táo bạo như vậy trên màn ảnh.

Đáng chú ý, những thông tin hậu trường được lan truyền còn cho biết cảnh quay diễn ra trong điều kiện thời tiết lạnh, khiến các diễn viên gặp không ít khó khăn khi thực hiện những động tác trên nền đất. Việc ghi hình các phân đoạn thân mật cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa diễn viên và ê-kíp để bảo đảm góc máy, trang phục cũng như giới hạn tiếp xúc phù hợp.

Một thông tin khác thường được nhắc đến là phân đoạn này không xuất hiện trong bản phim phát hành chính thức. Có ý kiến cho rằng cảnh quay đã bị cắt trong quá trình hoàn thiện tác phẩm, nhưng nếu không có tư liệu xác nhận từ nhà sản xuất hoặc đoàn phim, chưa thể khẳng định nguyên nhân là do kiểm duyệt. Dù vậy, câu chuyện vẫn khiến khán giả tò mò bởi sự khác biệt giữa hình ảnh trong phân đoạn được chia sẻ và những vai diễn quen thuộc của nữ diễn viên.

Cặp đôi diễn viên nằm trên nền đất lạnh hàng giờ liền.

Với Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Ly là một trong những nhân vật phản diện đáng chú ý ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Vai diễn cho thấy cô từng thử sức với hình tượng có nhiều góc khuất, đặt tham vọng cá nhân lên trên những chuẩn mực thông thường. Đây cũng là lựa chọn khác biệt so với các nhân vật giúp nữ diễn viên tạo dựng tên tuổi sau này.

Sau Cung Tỏa Trầm Hương, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục phát triển sự nghiệp qua nhiều dự án truyền hình. Cô được chú ý rộng rãi nhờ Lục Trinh Truyền Kỳ, sau đó ghi dấu ấn với Sam Sam Đến Rồi và Hoa Thiên Cốt. Đến Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện, nữ diễn viên tiếp tục khẳng định sức hút qua những nhân vật có hành trình nhiều biến cố.

Triệu Lệ Dĩnh.

Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh mở rộng lựa chọn với các tác phẩm mang màu sắc hiện thực như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Sự thay đổi trong cách chọn vai giúp cô từng bước làm mới hình ảnh, không chỉ gắn với dòng phim cổ trang mà còn thử sức với những nhân vật có tâm lý và hoàn cảnh gần gũi đời sống.

Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật, phân đoạn trong Cung Tỏa Trầm Hương là chi tiết khiến công chúng tò mò về một khía cạnh ít được nhắc đến trong sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, dấu ấn lâu dài của nữ diễn viên vẫn đến từ những vai diễn đa dạng và quá trình thay đổi hình tượng qua từng giai đoạn, từ phim cổ trang đến các tác phẩm khai thác đề tài xã hội.