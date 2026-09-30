Phân bón Supe Lâm Thao đến gần hơn với nông dân miền Trung

Những ngày trung tuần tháng 9, hoạt động bán hàng và tập huấn sử dụng phân bón Supe Lâm Thao của Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao diễn ra tại nhiều địa phương khu vực miền Trung, thu hút đông đảo nông dân tham gia.

Supe Lâm Thao phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn tổ chức ngày hội bán hàng tại đại lý Dũng Hải tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị.

Tại xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị, Supe Lâm Thao phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn tổ chức ngày hội bán hàng tại đại lý Dũng Hải. Chương trình thu hút đông đảo bà con nông dân trên địa bàn. Trong thời gian ngắn, gần 15 tấn phân bón các loại đã được tiêu thụ, gồm 4,5 tấn Supe Lân, 5 tấn NPK-S 5-10-3 và 5 tấn NPK-S 16-16-8.

Hoạt động bán hàng đồng thời tạo điều kiện để nông dân được trao đổi, tìm hiểu thêm về các sản phẩm phân bón phù hợp với nhu cầu sản xuất và từng loại cây trồng.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 15-20/9, các hội nghị tập huấn cấp xã được tổ chức tại nhiều địa phương như Hương Xuân, Hương Khê, Hương Phố, Hương Bình và Hà Linh.

Tại các hội nghị, nông dân được hướng dẫn cụ thể về kỹ thuật sử dụng phân bón phù hợp với từng loại cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng. Nội dung tập huấn tập trung vào việc sử dụng phân bón đúng kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh kiến thức về kỹ thuật, chương trình cũng cung cấp cho bà con thông tin để nhận biết, phân biệt phân bón chính hãng với hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giúp nông dân chủ động hơn trong lựa chọn sản phẩm phục vụ sản xuất.

Đáng chú ý, thông qua các chương trình tập huấn, nông dân đã đăng ký mua hơn 300 tấn NPK các loại theo hình thức chậm trả, thông qua Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Hình thức này tạo thêm điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn phân bón phục vụ sản xuất theo nhu cầu.

Theo chương trình, hoạt động bán hàng và tập huấn được triển khai gắn với việc đưa sản phẩm đến gần hơn với nông dân, đồng thời cung cấp kiến thức sử dụng phân bón phù hợp với cây trồng và điều kiện sản xuất thực tế.

Các hoạt động tại Quảng Trị và Hà Tĩnh cũng góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, đại lý và người sản xuất, qua đó hỗ trợ nông dân lựa chọn, sử dụng phân bón đúng cách, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.